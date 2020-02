In Haldern gab es in der Bütt zur Sitzung viel Lokalkolorit

Haldern. Ein kurzweiliges Programm bot die Freiwillige Feuerwehr zur Karnevalssitzung den Gästen im Saal Tepferdt. In der Bütt gab es viel Lokalkolorit.

„Haldern jung und Haldern alt feiert Karneval“ – und das auf der ersten Sitzung der Session mit der Feuerwehr und dem jungen Prinzenpaar Moritz I. von den Drunken Monkeys und Susanne I. von Wein und Kegel (Otten).

Modern, spritzig mit viel Musik und Tanz, aber auch mit mehreren Büttenreden, die Lokalkolorit humorvoll wiedergaben, wurde den Gästen im Saal Tepferdt ein kurzweiliges Sitzungs-Progamm präsentiert, das keine Längen zuließ.

Präsident Bernd Börgers hatte in seinem 19. Sitzungsjahr kurzfristig überlegt, ob er im Jahr der Rücktritte sich nicht auch in die Reihe der Prominenten einreihen solle, um weltweit für Schlagzeilen zu sorgen. Er entschied sich aber dafür, zu bleiben und damit viel Lob in der Lokalpresse für die gelungene Sitzung zu ernten. Gerne begrüßte er den Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers, sowie das Haffener Prinzenpaar mit Gefolge und die Abordnung des Millinger Carneval Vereins.

Neues Hoppeditz ist Franziska Oostendorp

Zuerst einmal wurde Franziska Oostendorp als neues Hoppeditz von ihrer Vorgängerin Anne Stappert eingeführt, bevor das neue Prinzenpaar, begleitet vom Halderner Spielmannszug und der Funkengarde, fulminant in den Saal einzog. Ganz niedlich war die kleine Frieda Oostendorp, die sich zu den Funkenmariechen gesellte.

Die großen Stars des Abends waren die Winzlinge des St. Josef Kindergartens, die als kleine Punker auf die Bühne marschierten. „We will rock you“ tanzten die kleinen Mädchen und Jungen, spielten auf Luft-Gitarren und ließen sich schließlich originalgetreu auf den Boden fallen. Ohne Zugabe ließ das Publikum sie nicht ziehen.

Die Leiden des jungen Vaters

Weit entfernt vom Leben als Kindergartenvater ist Helmut Burgschat, der in der ersten Bütt des Abends von seinen Erfahrungen als werdender Vater erzählte. Laut Elternliteratur kann die Erstausstattung eines Säuglings durchaus zwei Lagerhallen füllen, und „das für 50 Zentimeter Kind!“, jammerte er überzeugend. Da konnte so mancher Vater im Publikum mitfühlen.

Die Halderner Funkenmariechen hatte eine kleine Zuschauerin, Frieda, die zum Abschluss mit auf die Bühne durfte. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Nach einem Jahr krankheitsbedingter Pause brillierten wieder Klaus Stamm und Ulli Uebbing in der Bütt. Klaus Stamm allerdings noch im Reha-Modus mit akkubetriebenem Infusionsständer und „Windkraftanlage“, ein buntes Kinderwindrad. Ulli Uebbing, amtierender König, trug nicht nur seine Krone mit Stolz, er hatte auch heiße Storys aus dem Dorf zu berichten. Von Zippel Syberg, der für seine dreitägige Englandreise irrtümlich nur zwei Übernachtungen gebucht hatte. Was bedeutete: Statt Brexit, Room exit.

Der Bankraub, der gar keiner war

Dass am Haldern Pop Festival ein Bankraub der Polizei gemeldet wurde, hatte sich bislang noch nicht über die Dorfgrenze hinweg herumgesprochen. Herrlich, die Schilderung von einem Haldener, der beim Betreten der Bank, deren Eingangstür offen stand, den Alarm auslöste und vor Schrecken abhaute. Doch sich dann eines besseren besann und an den Ort des Geschehens zurückkehrte und dort auf die Polizei wartete. Köstlich!

Ebenfalls bestens informierte zeigte sich Bäckermeister Michael Jansen. In seiner Büttenrede reihte sich ein Lacher an den anderen.

Zwischen den Wortbeiträgen wirbelten flotte Tänzerinnen über die Bühne wie die Tanzgruppe Rieslinge, die das Abba-Fieber wieder aufleben ließen, die Jungle-Ladies, die im Raubkatzenkostüm auftraten, und die Sparkling Girls, die ihren Auftritt mit Lichterbäumen ankündigten.

Ein Solotanzmariechen hatten die Organisatoren vom Karnevalsverein Borth angeworben. Laudana bezauberte mit ihren akrobatischen Formationen das Publikum.

Im ehrenwerten Haus sind Wollschweine unerwünscht

Die Halderner Disharmoniker besangen das ehrenwerte Haus, namentlich St. Marien, deren Wollschweine nicht mehr erwünscht waren. Stimmgewaltig mit Theo Kersting und Ulli Uebbing. Wunderbar auch der dem Jubiläum vom SV Haldern gewidmete Song und das Prinzenlied zur Melodie von „Im Regen tanzen“ von den Toten Hosen.

Gut kostümiert waren die Besucher der Sitzung. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Gekrönt wurde der Abend vom Auftritt der Männertanzgruppe, den Drunken Monkeys, zu der auch der amtierende Prinz Moritz I. gehört. Als neun Zwerge und Schneewittchen wirbelten die Männer über die Bühne, da wurden Zwerge durch die Lüfte geworfen – und wieder aufgefangen, bis die böse Stiefmutter Schneewittchen den Apfel reichte. Und wer erweckte das arme Schneewittchen wieder? Natürlich der leibhaftige Prinz, der somit geschickt mit in den Auftritt seiner Tanzkollegen eingebunden wurde. Klar, dass sich die Zwerge nicht nur mit einem Tanz von der Bühne verabschieden durften.

Die Feuerwehrmänner fegten mit ihrem Müllmännerballett den Saal aus, bevor zum großen Finale alle Aktiven die Bühne erklommen, um dann bis spät in die Nacht im Saal Tepferdt fröhlich Karneval zu feiern.