In Anholt wird es 2019 erstmals an zwei Tagen festlich

Anholt. Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, lockt der Adventsmarkt nach Anholt. Doch schon bereits am Samstagabend wird es gemütlich auf dem Markt.

Alles neu macht der erste Advent. Zumindest in Anholt. Denn anders als in den Vorjahren wird es in Anholts Mitte, dem Markt, bereits am Samstagabend festlich. „Wir haben einige Neuerungen“, freut sich Tina Schumacher vom Organisatoren-Team.

Während am ersten Adventssonntag der Markt in Anholt wie gewohnt stattfindet, wobei es auch hier einige Neuerungen gibt, gibt es in diesem Jahr erstmals auch am Samstag, 30. November, Programm auf dem Markt. Und das vor allem auch dank der in der Planung stark engagierten Anholter Vereine.

Ein Nachmittag von Anholter für Anholter

So wird es am Nachmittag ab 16 Uhr einen „Tag von Anholter für Anholter“ geben. Wichtig: Selbstverständlich sind auch Besucher aus anderen Stadtteilen und Kommunen herzlich willkommen. Auf dem Programm stehen dann Aktivitäten auf dem Markt, aber auch im Heimathaus Anholt.

So wird die Gesangsgruppe um Jörg Vriesen ebenso dabei sein, wie auch Peter und Anke Steinbrink. Ähnlich wie in Isselburg sind auch am Samstag in Anholt die Kinder der Kitas und der Grundschule aufgerufen, den Weihnachtsbaum zu schmücken auf dem Markt zu schmücken. Mit Selbstgebasteltem, versteht sich. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Frauengemeinschaft lädt ins Pfarrheim

Nicht zu vergessen: Am 30. November, als auch am 1. Dezember findet im Pfarrheim Anholt wieder der traditionelle Basar der Frauengemeinschaft statt. Angeboten wird Kreatives aus der Bastelstube, Warmes und Praktisches aus dem Nähkästchen, Feines aus der Backstube und neue Ideen für eine besinnliche Weihnachtszeit.

Der Basar ist am Samstag geöffnet von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag mit einem reichhaltigen Frühstück von 9 bis 17 Uhr. Der Erlös aus Basar und Cafeteria ist für verschiedene Missionsprojekte bestimmt.

Standbetreiber können sich noch melden

Am ersten Advents findet dann der Anholter Adventsmarkt statt. Bis jetzt hätten sich 39 Standbetreiber angemeldet, teilte Mitorganisatorin Tina Schumacher mit. Die freut vor allem eines: „Hier gibt es eigentlich nur Selbstgemachtes.“ Wer übrigens noch mitmachen möchte, kann sich noch bis drei Tage vor dem Adventsmarkt bei Tina Schumacher (tina.schumacher@isselburg.de) anmelden.

Starten wird der Adventsmarkt wieder um 12 Uhr. Ende der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Eröffnen wird der Bürgermeister Michael Carbanje das gemütliche Beisammensein. Rund um den Weihnachtsbaum wird es dann verschiedene Darbietungen geben.

Lebendige Krippe auf dem Markt

Premiere feiert am Sonntag übrigens eine schöne Aktion der Grenzlandlaienspielschar. Diese wird eine lebendige Krippe aufbauen. Musikalisch wird es auch in der Kirche St. Pankratius. Ab 14.30 Uhr gibt es hier Lieder und Meditationen zum Advent mit dem Kirchenchor St. Pankratius.

Immer wieder schön: Die Postkarten-Tombola, die hilft, die anfallenden Kosten des Marktes zu decken. Für je einen Euro können an den Ständen alte Postkarten erworben werden. Darauf werden dann Name und Adresse notiert. Wer Glück hat, gewinnt einen der gesponserten Preisen geben. Der Erlös wird mit zur Deckung der Veranstaltungskosten verwendet.