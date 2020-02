Hochwasser: Stadt Rees hat die untere Promenade gesperrt

Das letzte wirklich dramatische Hochwasser liegt gerade 25 Jahre zurück, da steigt der Rhein wegen der starken Regenfälle in Süddeutschland aus seinem Bett. „Im Moment haben wir in Rees einen Pegel von 6,77 Meter. Bis Samstag steigt er noch auf etwa acht Meter, also fünf Meter über normal. Dann dürfte der Scheitelpunkt erreicht sein“, so die Prognose von Carina Heisterkamp, Technische Mitarbeiterin beim Deichverband Bislich-Landesgrenze.

In Rees ist mittlerweile der Bauhof ausgerückt und hat die untere Promenade gesperrt. „Da bekommt man sonst in einigen Stunden nasse Füße“, sagt Jörn Franken, Pressesprecher der Stadt.

Emmerich ist ebenfalls die untere Promenade gesperrt

An zwei Stellen, meinte Carina Heisterkamp, seien bereits kleine Holzwände aufgestellt und Sandsäcke bereitgelegt worden. Das sei nur eine Vorsichtsmaßnahme und habe mehr den Charakter einer Übung, ergänzt sie.

In Emmerich ist ebenfalls die untere Promenade gesperrt. Zum Schutz des Hinterlandes sind zudem vorsichtshalber die Schleusentore im Verbandsgebiet geschlossen und die Schöpfwerke in Betriebsbereitschaft versetzt worden, ergänzt Carina Heisterkamp.