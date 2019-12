Haldern. Haldern Pop hat drei Neuigkeiten: Thees Uhlmann liest aus dem Buch „Die Toten Hosen“. Coma spielt am 30. Dezember. Es gibt wieder Festivalkarten.

Haldern Pop Bar: Thees Uhlmann liest aus Toten Hosen-Buch

Gleich drei Neuigkeiten hat Haldern Pop im Gepäck. Es werden wieder Karten für das Haldern Pop Festival verkauft. Die Band Coma gastiert am 30. Dezember in der Haldern Pop Bar. Und der bekannte Sänger Thees Uhlmann (auch Frontmann bei Tomte) liest am 7. Januar in der Pop Bar aus seinem Buch über Die Toten Hosen.

Weitere Haldern Pop-Karten ab 11. Dezember erhältlich

Der Reihe nach: Wenn heute um 15 Uhr der Haldern Pop Shop an der Lindenstraße 1b eröffnet, dann wird es erneut ein Kontingent an Karten für das Haldern Pop Festival vom 6. bis zum 8. August 2020 – präsentiert von der NRZ – zum Verkauf geben. Die Karten kosten 136,40 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr. Die ersten Bandnamen werden traditionell zu Weihnachten bekannt gegeben. Der Pop Shop hat bis Weihnachten neben mittwochs auch freitags von 16 bis 19 Uhr öffnen. Hier gibt es unter anderem Schallplatten, Haldern Pop Fan-Utensilien von Tassen bis T-Shirts und mehr zu kaufen.

Am Freitag, 13. Dezember, startet im Pop Shop der Vorverkauf für die Lesung am Dienstag, 7. Januar 2020, von Thees Uhlmann aus seinem Buch „Die Toten Hosen“. Hier kosten die Karten im Vorverkauf 20 Euro.

Coma treten am 30. Dezember auf

In dem Buch erzählt er, wie er selbst 1988 zum Toten Hosen-Fan wurde. Eine Liebe, die bis heute anhält. Inzwischen ist er selbst ein bekannter Musiker, hat sich mit den Hosen angefreundet. Gemeinsam haben sie so einiges erlebt.

Musik zu hören, ist in der Pop Bar wieder am Montag, 30. Dezember, wenn das Kölner Elektro-Duo Coma die Bühne betritt. Marius Bubat und Georg Conrad werden die Lieder ihres Albums „Voyage Voyage“ mit im Gepäck haben. „Zu lyrisch für den Club, zu subtil für’s Formatradio und zu experimentell für ewig gleich vor sich hin mäandernde Hitsammlungen. Musik, die sich freimacht von Zwängen, von Zeitgeist und genau deshalb eine einzigartige Stellung einnimmt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Heimspiel: Domingo tritt im Vorprogramm auf

So beschreibt es auch Marius Bubat: „Das Album ist in einer Phase entstanden, die in vielerlei Hinsicht herausfordernd für uns beide war. Ich glaube und hoffe, das hört man dem Album auch an. Es muss eben nicht heißen, dass man in solchen Phasen ein trauriges Album macht, so etwas kann auch subtil mitschwingen, als Stimmung, als Text, eben hintergründig. Und möglicherweise entfaltet diese subtile Melancholie dann umso schöner ihre Wirkung.“

Im Vorprogramm tritt erneut der Halderner Domingo auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Um 20 Uhr geht’s los. Die Karten kosten zehn Euro plus Vorverkaufsgebühr und sind in Pop Shop sowie online unter www.musicglue.com/raum-3/ erhältlich.