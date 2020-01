Haldern: NRW-Vizemeister setzt sich beim Poetry Slam durch

Es ist eine Kunst: Buchstabenketten zu bilden, Worte aneinander zu reihen, Türme, Mauern, Gebäude aufzubauen, mit nichts als Gedanken. Sie ranken zu lassen, zu gießen, zu kürzen und dann vorsichtig die Wirkung zu genießen. Gemeinsam durch Erlebtes zu reisen und trotzdem einsam auf der Bühne zu walten: die Kunst der Poesie.

Marius Hanke moderiert den Abend

Das Slam-Team Kein & Adel. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Unter der liebevollen Moderation von Marius Hanke, bekannt unter dem Künstlernamen Zwergriese, zeigten vier Poeten ihr Können dem Halderner Publikum im gemütlichen Ambiente des Gasthofs Tepferdt. Zwei Vorrunden in wechselnder Reihenfolge, unterbrochen durch kleine Pausen und Auflockerungen des Slamteams Kein & Adel (Zwergriese und Micha-El Goehre) gaben sie ihre Texte preis. Brachten das Publikum zum Grölen vor Lachen, zum begeisterten Klatschen, aber auch zum bedächtigen Schweigen. Ein Balanceakt, den die vier Künstler gut beherrschten.

Liebeserklärung und Wutausbrüche

Björn Rosenbaum begeisterte durch seine rund aufgebauten Texte. So auch mit einer Liebeserklärung, gespickt mit den kleinen Reizen und Wutausbrüchen des Alltags, die am Ende eben doch nur Kleinigkeiten sind. Was bedeutet es eigentlich älter zu werden? Was muss, was kann, was sollte werden? Und wie ist das eigentlich, die Sache mit dem Kinderkriegen und der Umwelt, dem Klima oder einfach dem Mitmenschen lieben? Mit Klemmbrett, Charme und Humor, begeisterte er das Publikum im Handumdrehen.

Jana Goller, stolzes Dorfmädchen mit Vorliebe zur Natur, nahm die Zuhörer an die Hand und zeigte, was man doch längst wusste, doch oft zu vergessen droht: „Vielleicht können wir mal wieder mehr aufeinander achten!“, betonte sie, denn alle haben einen Rucksack, sind auf eigene Art und Weise eingeschränkt. Doch um wen kümmern, wen umsorgen? Sich selbst? Sein Kind? Die anderen? Jana reimte geschickt und gab mit auf den Weg, doch mal auf die Stärken zu schauen und sich gemeinsam gegenseitig aufzubauen.

Spielerisch Bilder im Kopf erschaffen

Lena Meckenstock aus Dortmund erschuf nahezu spielerisch Bilder in den Köpfen. Kam schüchtern auf die Bühne und begeisterte dann mit ihren Texten. Sie zeigten die Liebe zu einem anderen Menschen, in einem ganz anderen und doch so vertrauten Licht. Ließ das Publikum zurückerinnern, wer sie waren, wer sie sind und wo all die Dämonen sind. Was es heißt zu kämpfen und was es heißt zu leiden und manchmal selbst auf der Strecke zu bleiben. Geschickt formuliert gingen ihre Texte ins Herz.

Verdienter Gewinner des Abends war Johnny aus Mettingen, der NRW-Vizemeister im Poetry Slam. Er schaffte es nicht nur gleich die gesamte Evolutionstheorie in Frage zu stellen, nein, er verband ernste Themen mit viel Humor ohne ihnen den Reiz zu nehmen und rief dabei in Erinnerung: „Immer wenn wir sagen würde, könnte – verpassen wir echte Momente!“ und gab den Besuchern mit auf den Weg, dass ein klares Ja oder Nein, so viel mehr wert ist als jedes hätte, könnte.

Nächster Termin ist in Planung

Ein wahrer Wortkünstler ohne Angst auch brisanten Themen ein Gesicht zu geben. „Das war wieder ein schöner Abend, von jedem Thema war etwas dabei“, freute sich auch Lara Huying vom Gasthof Tepferdt. Der nächste Termin wird bereits geplant, verriet Marius Hanke und freute sich schon jetzt auf einen wieder unvergesslichen Abend im gastfreundlichen, schönen Ambiente des Gasthofs Tepferdt.

>>> Stücke spiegeln Seele des Künstlers wider

Besonders im Poetry Slam spiegeln die Texte kleine Stücke der Seele des Künstlers wider. Dabei wirkt diese oft wie eine japanische Vase, zerbrochen und mit Gold zusammen geklebt. Doch auch wenn die Texte später glänzen und die Worte tief berühren, ist niemals zu ignorieren: solche Gedanken und Gefühle können einen still und innerlich zermürben. Das kennt auch Lena Meckenstock und bietet schwierigen Themen wie Magersucht eine Bühne. Sie zeigt auf „Es gibt kein genug krank! Man sieht es nicht jedem an und jeder hat das Recht auf seinen Schmerz!“, so hat auch jeder ein Recht sich dem Schmerz erfolgreich zu stellen. Auf ihrem Blog www.notanasgirl.de klärt sie auf, setzt sie sich persönlich damit auseinander und ruft dazu auf, sich nicht zu verlieren, Kämpfe anzuerkennen, Hilfe einzufordern und sich gemeinsam zu stärken, statt zu schwächen.