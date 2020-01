Gasgeruch in Gaststätte: Emmericher Feuerwehr rückt aus

Der Löschzug Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich musste zu einem Einsatz in einer Gaststätte am Löwentor ausrücken.

Emmerich. Am Samstag wurde die Emmericher Feuerwehr zu einem Einsatz in einer Gaststätte am Löwentor gerufen. Ein CO2-Melder hatte Alarm geschlagen.

Einsatz für den Löschzug Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich: Am Samstag rückten die Blauröcke um 19.37 Uhr zu einem Einsatz am Löwentor aus. Gasgeruch wurde hier in einer ansässigen Gaststätte gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt wurde den anrückenden Kräften durch die Kreisleitstelle Kleve mitgeteilt, dass im Bereich des Kellers ein installierter CO 2 -Melder den Alarm ausgelöst habe. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war die betroffene Gaststätte bereits durch den Rettungsdienst geräumt worden.

Mit Messgerät in den Gaststätten-Keller

Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Messgerät in den Keller vor. Der Trupp fand zwei CO 2 -Flaschen vor, wovon eine angeschlossen war. Das akustische Signal der CO 2 -Warnanlage war gut zu hören.

Der Trupp schloss das Flaschenventil der betroffenen Flasche und schaffte durch öffnen von Fenstern eine Abluftöffnung. Der betroffene Bereich wurde im Anschluss belüftet. Als Ursache konnte später eine defekte Dichtung im Druckminderer der Gasflasche ausfindig gemacht werden