Frauen unterstützen mit Basar in Rees-Millingen Nähschule

Millingen. Frauengemeinschaft in Rees-Millingen hatte zum Adventsbasar eingeladen. Der Erlös geht an eine indische Nähschule für Menschen mit Behinderung.

Die Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Millingen veranstaltet in jedem Jahr einen Basar im Pfarrheim an der Kirchstraße. Der Basar diente der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, die in Chennai (Indien) an einer Nähschule tätig sind.

Eingeladen wurde zum gemeinsamen Frühstück und Mittagssuppe. Für alles war gesorgt: frisch gebackene Kuchen und Brote, die Cafeteria war dank der köstlichen Spenden voll ausgestattet. Die bereits zuvor im Haarstudio Schmitz (vormals Lange) ausgestellten Arbeiten, konnten nun käuflich erworben werden.

In den gemütlichen Räumlichkeiten des Pfarrheims konnten die Besucher alles für die besinnliche Adventszeit besorgen. So lockten herrlich duftende Adventskränze und –gestecke, wie auch Lichtergestecke, verschiedene Arbeiten aus Eisen, Holz, Beton und vieles mehr.

Die Weihnachtsdeko gefiel den Besuchern ganz besonders. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Natürlich durften auch auf diesem Basar selbstgemachte Köstlichkeiten wie verschiedene Liköre, Marmeladen, Essig und heiß begehrter Spekulatius nicht fehlen! Handgefertigte Näharbeiten, Wärmekissen und weitere nachhaltige Geschenkideen lockten die Gäste ins Pfarrheim.

Bücherei bot aussortierte Schätze für kleines Geld an

Auch die Bücherei öffnete an diesem sonnigen Tag ihre Türen und präsentierte viele aussortierte Schätze für kleines Geld. Das Büchereijahr endet in Millingen am Dienstag, 17. Dezember, mit einem gemeinsamen Abend, zu dem schon jetzt herzlich zu Glühwein, Saft und Spritzgebäck eingeladen wird.

Neben klassischen Weihnachtsdekorationen und der leckeren Verpflegung gab es auch eine kreative, nachhaltige Neuheit: die Spül- und Peelingschwämme aus Creative Bubble-Stoff, die Margot Essink in liebevoller Handarbeit gehäkelt hatte. „Es gibt schon so viel Müll und jeder kann einen kleinen Anfang machen. Sei es mit wiederverwendbaren Schwämmen oder auch den hier auf dem Basar erhältlichen, handgenähten Brotbeuteln. Das ist nachhaltig für unsere Welt und zu einem guten Zweck für bedürftige Menschen“, rät sie.

Adventssingen am 30. November

Beim ersten Reeser Adventssingen auf dem Millinger Dorfplatz am kommenden Samstag, 30. November, wird die Kfd ebenfalls mit einem Stand vor Ort sein und freut sich schon jetzt auf die gemeinsame besinnliche Weihnachtszeit.