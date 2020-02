Emmericher werden täglich mit fremden Paketen zugeschüttet

Die vergangenen zwei Wochen waren hart für Andreas und Dagmar Rosemarie Kroh. Jeden Tag klingelt es mehrmals an der Haustür: Der Paketbote steht mit mehreren Päckchen im Arm auf der Matte – Retourensendungen aus ganz Deutschland. Die Emmericher sind verzweifelt: „Zwei Händler aus China missbrauchen unsere Adresse für unliebsame Rücksendungen“, erzählt Andreas Kroh. Seit Anfang Januar wurden so über 200 Pakete an die Adresse in Hüthum zugestellt.

Dagmar Rosemarie Kroh ist mittlerweile mit den Nerven am Ende. Jeden Tag das gleiche Spielchen. Mittlerweile kennt sie die Wagen von Post, Hermes, DPD, UPS und GLS. Sie alle wollen die Rücksendungen wildfremder Menschen bei ihnen abgegeben. „Wir haben unseren Winterurlaub abgesagt, aus Angst, dass nach zwei Wochen hier alles voll liegt mit Paketen“, sagt Dagmar Rosemarie Kroh. Sie verlässt seit Wochen nicht mehr das Haus.

Kann keine Retour-Pakete mehr sehen: Andreas Kroh. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Warum gerade ihre Adresse von zwei chinesischen Online-Händlern als Retourenannahme missbraucht wird, weiß das Emmericher Ehepaar nicht. Andreas Kroh hat zuletzt vor einem Dreivierteljahr etwas bei Ebay mit seinem Namen bestellt. Der Spediteur firmiert im Internet zudem auch unter der Firmenbezeichnung KPT-Kroh. „Dies hat vermutlich den Adressenmissbrauch begünstigt“, vermutet er. Sicher wissen tut er es nicht.

Emmerich: Händler wollen die Retouren nicht zurückhaben

Fest steht, dass die ersten Päckchen mit Schuhen, Kleidung, Dildos und sonstigen China-Waren Anfang Januar eintrudelten. Um festzustellen, warum auf einmal so viele Sendungen nach Hüthum geschickt werden, haben die Krohs zwei Pakete geöffnet und konnten so die chinesischen Händler ausfindig machen, die ihren Kunden die Emmericher Adresse für Rücksendungen angegeben haben. Für Andreas Kroh steht fest: „Die Händler wollen die Billigwaren auf keinen Fall zurück haben. Die Retouren nach China wären für sie viel zu teuer, da ist es billiger, sie abzuschreiben und in Europa zu belassen.“

Die Krohs aus Hüthen müssen mit dem Ärger leben

Mit dem Ärger müssen sich die Krohs auseinandersetzen. Denn die Kunden, erhalten die von ihnen verweigerten Pakete wieder zurück: „Die rufen dann bei uns an und werden ausfallend“, schildert die 54-Jährige. Ihre größte Sorge: „Was ist, wenn ein Käufer mal wutentbrannt vor unserer Tür steht? Wie soll ich dem das denn überhaupt erklären?“

Lokales Was tun bei Adressenmissbrauch? Was kann man tun, wenn die eigene Adresse von Online-Händlern missbraucht wird? Die Verbraucherzentrale NRW rät dazu, die Waren nicht anzunehmen und abzuweisen. Juristisch gesehen handele es sich dabei um eine unbestellte Ware, die man behalten oder sogar vernichten kann. Ferner sollte man, wenn möglich, die Händler oder Zwischenhändlerplattformen (wie Ebay) kontaktieren, um weitere Sendungen zu vermeiden. Im Falle der Krohs kommt erschwerend hinzu, dass für ihre Adresse eine Ablagestelle hinterlegt ist, da der Logistiker auch für sein Unternehmen regelmäßig Postsendungen bekommt. „Die legen die Pakete dann einfach hier ab. Und wir können zur Post rennen“, schildert der 54-Jährige. Einen ähnlichen Fall wie bei den Krohs soll es jüngst – so die Verbraucherzentrale – in Bayern mit einem Amazon-Kunden gegeben haben.

Finanziell entsteht offenbar weder den Krohs noch den Kunden ein Schaden, da die Waren entweder vom Händler beglichen werden oder das Geld erstattet wird. „Die Waren könnten wir theoretisch behalten, aber was sollen wir mit dem Billigschrott“, fragt sich Kroh.

Eine Anzeige hat wenig Aussicht auf Erfolg

Bei der Emmericher Polizei mussten sie schnell feststellen, dass eine Anzeige relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat, da die Händler in China zu weit weg sind, um für solche Bagatellen belangt zu werden. Die Emmericher Polizei habe den Fall dennoch der Staatsanwaltschaft Kleve übergeben, so Kroh.