Emmericher Initiative holt Menschen aus der Krise

Es kann jeden treffen! Mit einem Mal ist nichts mehr so wie es war. Ein Unfall, Verlust der Arbeit, Burnout, das Leben hält viele Schicksalsschläge bereit. Viele, aber nicht alle, können diese Lebenskrise allein bewältigen. Hilfe finden die Betroffenen auch bei Spix.

Potenzielle Unterstützung für Unternehmen

Spix ist ein gemeinnütziger Verein von Fachleuten aus der Psychiatrie und anderen Berufen, mit dem Ziel psychisch erkrankten Menschen wieder in den normalen Arbeitsmarkt einzugliedern; und Spix hat viel zu bieten. Davon konnten sich die Zuhörer bei einer weiteren Veranstaltungsreihe von „Wirtschaft vor Ort“ überzeugen. Doch Spix braucht die Unterstützung potenzieller Arbeitgeber. Anlass genug für Sara Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich, ein Treffen mit Unternehmern aus Emmerich in den Werkstatträumen an der Arnheimer Straße zu organisieren.

Werkstattleiterin Margret Sanders erklärte, das man wie jedes Unternehmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeite, „aber bei uns steht der Mensch im Vordergrund. Unser oberstes Ziel ist es immer, den psychisch Erkrankten wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“

Individuelle Eingliederungspläne erarbeiten

Die vielen Möglichkeiten dazu erläuterte Daniel Peters, pädagogischer Betreuer der Werkstatt Emmerich. Nach dem ersten Kontakt wird ein individueller Eingliederungsplan erstellt, nach zwei Jahren ein Zertifikat über erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse vergeben. Drei Möglichkeiten stehen offen, der allgemeine Arbeitsmarkt oder ein betriebsintegrierter Arbeitsplatz in einer Firma, oft als Vorstufe für den ersten Arbeitsmarkt, genutzt. Dabei sind die Betroffenen nicht auf sich allein gestellt, sondern werden von Greta Schwienke, Sozialarbeiterin und spezielle Coaching-Beraterin, betreut und begleitet.

Lokales Wirtschaft vor Ort Ansprechpartner für Emmerich ist Heike Wissing, 02822-6969651. Unternehmen können bei betrieblichen Prozessen entlastet werden und finanzielle Vorteile genießen. Die Veranstaltungsreihe „Wirtschaft vor Ort“ besteht seit 2018. Bei den regelmäßigen Treffen von Unternehmern aus verschiedenen Branchen geht es um Austausch und die Besprechung unterschiedlichster Themen.

Eine weitere Möglichkeit ist das Arbeiten in einer von zahlreichen Werkstätten. Je nach Neigung bieten sich die Fahrrad-Werkstatt an, Arbeiten in der Garten- und Landschaftspflege, in Verpackung und Montage und nicht zuletzt die Mitarbeit in einem Café. Heike Wissing, Gruppenleiterin, wollte den Anwesenden die Scheu vor der Diagnose „psychische Erkrankung“ nehmen. Jeder könne durch einen Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen werden, erinnerte sie. Keiner kann sich davor schützen.

Unternehmer tauschen sich vor Ort aus

Werkstattleiterin Margret Sanders. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

„Diese Menschen verlieren Orientierung und Struktur, verkriechen sich, ihr Selbstwertgefühl geht gegen Null. Unsere Aufgabe ist es, diese Menschen aus der Krise herauszuholen, an alte Stärken zu erinnern, um sie neu zu entfachen, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft wieder finden und sie, die Arbeitgeber von Emmerich, können uns dabei helfen. Zurzeit betreuen wir in Emmerich 23 Betroffene zwischen 18 und 65 Jahren“.

Abschließend führte Andreas Ricken, Gruppenleiter, die Teilnehmer durch die Werkstatträume und zeigte die durchzuführenden Aufträge der Firmen aus dem Bereich Verpackung und einfache Montage. Im Anschluss tauschten sich die Teilnehmer aus.