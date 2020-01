Dieses Doppel ist ein Glücksgriff: Stefanie Alofs und Peter Grote bilden das neue Koordinatoren-Duo der Hospizgruppe Emmerich. Und darüber freuen sich dessen Ehrenamtliche und Mitglieder besonders. Denn: „Das Jahr 2019 war nicht ganz so einfach für uns“, erklärte Arnold Janssen.

Hildegard Kleintjes als Vorstandsvorsitzende der Hospizgruppe erklärt auch warum: „Unsere zwei vorherigen Koordinatoren sind plötzlich ausgeschieden.“ Neue zu finden, gestaltete sich nicht so leicht. Daher sind nun alle froh, gemeinsam mit dem Gespann Grote/Alofs im neuen Jahr durchstarten zu können.

Erster Kontakt vor 15 Jahren

Peter Grote stammt aus Bedburg-Hau. Der gelernte Krankenpfleger ist 47 Jahre alt und schon lange in der Hospizarbeit tätig. Zunächst ehrenamtlich, dann auch angestellt. Die Emmericher Hospizgruppe war ihm daher nicht fremd. „Wir kennen uns schon seit 15 Jahren von den regelmäßigen Netzwerktreffen“, so Grote. Vor seiner Festanstellung in Emmerich arbeitete er in Kleve auch schon als Koordinator in der Hospizarbeit.

Warum diese einen Koordinator braucht? „Wir teilen die ehrenamtlichen Mitarbeiter ein, pflegen den Kontakt zu ihnen. Zudem sind wir quasi der Erstkontakt zu den Angehörigen und den Sterbenden. Wir stehen mit Rat und Tat zur Verfügung, eben auch wenn es um Beratungen in Sachen Hilfen und Pflegen geht, kennen wir uns aus“, so Grote. Er hat seine Stelle bei der Hospizgruppe bereits im vergangenem Jahr angetreten.

Dreifache Mutter hat sich stetig fortgebildet

Schnell war klar: „Allein ist die Arbeit nicht zu bewältigen“. Und so wurde Stefanie Alofs ins Team geholt. Die Anholterin ist eigentlich gelernte Zahnarzthelferin, „aber aufgrund eigener Erfahrungen habe ich mich schon immer mit dem Thema Tod und Sterben auseinander gesetzt“, erklärt die Mutter von drei Kindern.

Stetig hat sie sich in diesem Bereich fortgebildet. War bereits als Trauerbegleiterin aktiv und hat in Isselburg auch ein Trauercafé geleitet. Dank einer gemeinsamen Bekannten wurde Grote auf Alofs aufmerksam. Die Krux: Um als Koordinator in der Hospizarbeit tätig zu sein, bedarf es einer pflegerischen Ausbildung. „Doch dank der zahlreichen anderen Qualifikationen von Stefanie Alofs waren die zuständigen Stellen schnell überzeugt“, so Grote. So machte die Anholterin zwei Fortbildungen und kann nun seit Anfang des Jahres ihn als Koordinator bei der Hospizgruppe Emmerich voll unterstützen.

Engagierte Ehrenamtliche

Vor allem freut sich das Duo, dass es in Emmerich so ein engagiertes Team an Ehrenamtlichen hat. „Viele melden sich aktiv von allein, wenn sie einmal längere Zeit nicht im Hospizdienst eingesetzt wurden“, lobt Grote. Momentan hat der Verein um die 50 Mitglieder von denen etwa 35 aktiv in der Sterbebegleitung tätig sind.

Im kommenden Jahr hat die Gruppe übrigens wieder einen Grund zur Freude. Dann wird der 30. Geburtstag gefeiert.

>> Kontakt zur Hospizgruppe Emmerich

Der Verein Hospizgruppe Emmerich am Rhein bietet neben der Sterbe- und Trauerbegleitung auch Befähigungskurse für die ehrenamtliche Mitarbeit in ambulanten Hospizdiensten an. Auch in diesem Jahr möchten die Verantwortlichen wieder einen solchen Kurs, wahrscheinlich mit einem Start im April/Mai, anbieten.

Wer Kontakt zur Hospizgruppe sucht, kann dies am besten übers Telefon machen. „Selbst wenn wir nicht sofort drangehen, melden wir uns auf jeden Fall zurück“, so Peter Grote. Erreichbar ist die Hospizgruppe unter 0151/15500558. Mehr Infos gibt es auch unter www.hospiz-emmerich.de