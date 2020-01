Als die evangelische Kirchengemeinde Emmerich im vorigen Jahr ein großes Orgelfestival aus Anlass der Renovierung der großen Peter-Orgel anbot, war die Erwartung auf die Resonanz beim Publikum sehr groß. Der große Zuspruch mit über 1000 Besuchern ermutigte die Veranstalter, auch im Jahr 2020 ein solches Festival durchzuführen (NRZ berichtete).

Das Eröffnungskonzert am 26. Januar stellte in einem Orgel-Marathon vier Organisten vom Niederrhein vor: Ansgar Schlei, Domorganist des Doms zu Wesel, Wim Wijting, Organist der Evangelischen Kirchengemeinde Isselburg, Stefan Burs, Kantor an St. Aldegundis Emmerich und Torsten Mühlenberg, Organist an der Christuskirche Emmerich. Während Ansgar Schlei und Wim Wijting Kompositionen verschiedener Meister des 17.-19. Jahrhunderts spielten, konzentrieren sich die beiden Anderen auf Or-gelmusik aus Europa und Passau, Nürnberg und Weimar.

Musiker stellten in jeweils 40 Minuten ihre Kompositionen vor

In jeweils 40 Minuten stellten sie auf der Peter-Orgel ihre Kompositionen vor. Ansgar Schlei ist bekanntlich Domorganist in Wesel und und hat neben einer umfangreichen Konzerttätigkeit auch die Aufgabe, nebenamtliche evangelische Kirchenmusiker auszubilden.

Er machte die Zuhörer zunächst mit einer allseits bekannten festlichen Komposition von Johann Sebastian Bach bekannt, der ‘Toccata und Fuge d-moll BWV 565’. Ein wahrhaft festlicher Auftakt, bei dem die verschiedenen Werke der Orgel (Drei Manuale und Pedal) ihre ganze Strahlkraft zeigen konnten – besonders kraftvoll die Pedalregister. Die ‘Sonate Nr. 6 d-moll’ (“Vater unser“) von Felix Mendelssohn-Bartholdy schloss sich an.

Unterschiedliche Klangfarbe der Orgelwerke

In den vier Sätzen der Sonate lässt sich die unterschiedliche Klangfarbe der Orgelwerke, vor allem im ersten Satz, gut demonstrieren. Mit dem ‘Konzert F-Dur’ von Johann Christian Heinrich Rinck, einem weniger bekannten Komponisten des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, beendete der Weseler Domorganist sein kleines Konzert. Hier konnte er die Tutti-und Soloteile des Werkes schön gegen-überstellen.

Nach einer kurzen Pause von etwa 20 Minuten, in der sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal stärken und unterhalten konnten, konnten die Zuhörer, deren Zahl sich mit 50 bis 60 in Grenzen hielt, ein zweites Konzert mit Wim Wijting hören. Er ist seit 2017 Kirchenmusiker der Kirchengemeinde Isselburg und gewohnt, an einer kleineren Orgel zu spielen.

Mit Dietrich Buxtehudes ‘Passacaglia in d’, Franz Xaver Schnizers ‘Sonate in G Dur op.1’ und J. S. Bachs ‘Toccata, dagio und Fuge C-Dur BWV 564’ zeigte er, dass er auch gut das Spielen auf größeren Orgeln beherrscht.