Emmerich. Ein Rollerfahrer beschädigte in Emmerich einen Polo, in dem der Besitzer saß. Dieser nahm die Verfolgung auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Emmerich: Verfolgung durch die Stadt nach Unfallflucht

Zu einer Verfolgung kam es am Mittwoch in Emmerich: Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen Roller einen an der Straße Wassertor geparkten silbernen Polo und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Der Besitzer des Polos hatte sein Fahrzeug gerade abgestellt und saß noch auf dem Fahrersitz, als der Unfall passierte.

Da der Rollerfahrer und sein Sozius keine Anstalten machten, anzuhalten oder Personalien zu hinterlassen, folgte der Besitzer dem Unfallverursacher bis auf die Christoffelstraße. Hier flüchtete dieser über eine Durchfahrt zwischen zwei Pollern in Richtung Neumarkt, so dass der Polofahrer ihm nicht mehr folgen konnte.

Hinweise zu Fahrzeug oder Personen bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830.