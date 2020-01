Emmerich: Tierschutz Hoch-Elten will künftig allein agieren

Ab heute hat die Tieroase Emmerich wieder wie gewohnt geöffnet. Nur: Es ist eine Öffnung auf Zeit. Denn wie Anfang Dezember berichtet, wird die Tieroase, die als Projekt des Leygrafenhofes aus Bedburg-Hau betrieben wird, Ende Juni schließen.

Die angemieteten Räumlichkeiten an der Viergartenstraße in Hüthum seien im November 2019 überraschend vom Vermieter, dem Tierschutzverein Hoch-Elten, gekündigt worden, teilte Beatrix Laporta vom Leygrafenhof mit.

Unstimmigkeiten zwischen Verein und Tierheim nahmen zu

Nun nimmt der Verein für Tierschutz Hoch-Elten zur Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Tierheim Leygrafenhof in der Tieroase Stellung. Obwohl alle Absprachen in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt festgelegt wurden, „gab es leider immer häufiger Unstimmigkeiten in der Tieroase“, so Erica Wortmann vom Verein Tierschutz Hoch-Elten.

Die Villa an der Viergartenstraße, in der eigentlich Hunde und Katzen ein Zuhause auf Zeit finden sollen. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Obwohl einige Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer hervorragende Arbeit leisteten und die umfassende Betreuung der Katzen stets sichergestellt war, hätte es oft Streit über die jeweiligen Kompetenzen gegeben. „Die Absprachen, welche wir gemeinsam bei Gründung der Tieroase getroffen hatten, wurden immer wieder in Frage gestellt. Eine weitere Zusammenarbeit ist so nicht mehr möglich“, so Wortmann.

Aus Sicht des Vereins kam die Kündigung nicht überraschend

Man habe dem Tierheim Leygrafenhof sogar die Trennung der beiden Bereiche angeboten: Die Katzen sollten unter der Leitung des Vereins für Tierschutz Hoch-Elten betreut werden. Für die Hunde hätte das Tierheim unverändert gegen Zahlung einer angemessenen Miete, bislang konnte das Tierheim hier mietfrei agieren, weiter genutzt werden können.

„Dieser Vorschlag wurde aber durch die Leiterin abgelehnt und stattdessen die Kündigung akzeptiert“, so Wortmann. „Der Vorstand des Tierheims Leygrafenhof hat also selbst diese Wahl getroffen und wurde nicht so überraschend gekündigt.“ Seitens des Eltener Vereins habe man gehofft, dass zwei Vereine, die sich auf den Tierschutz einsetzen, unter einem Dach agieren können. Doch dem ist wohl nicht so.

Verein kündigte bereits zum zweiten Mal dem Kooperationspartner

Mit der Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Tierheim Leygrafenhof, hat der Verein Tierschutz Hoch-Elten nun bereits der zweiten Organisation gekündigt. Nicht einmal ein halbes Jahr dauerte 2018 die Zusammenarbeit des Vereins mit dem Tierheim Kranenburg.

In der Villa, die der niederländische Unternehmer Gerard Tol noch zu Lebzeiten für eine tierfreundliche Nutzung herrichtete und die heute durch den Tierschutzverein Hoch-Elten verwaltet wird, hatten die Tierfreunde eine Katzenstation eingerichtet und ein Pfötchenhotel betrieben.

Tierschutz Hoch-Elten will sich nun anders aufstellen

Für den Verein Tierschutz Hoch-Elten steht nun fest. „Wir werden uns anders aufstellen“, so Erica Wortmann: „Wir werden uns überlegen, wie der Außenbereich nebst Hundewiese weiter sinnvoll genutzt werden kann.“ Denn die dort angebotenen Treffen für alle Hundefreunde aus Emmerich und Umgebung seien stets gut angenommen worden.

Zur Villa gehört auch ein großes Außengelände. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Und ohnehin: Fest stehe auch, „dass unser Verein das Objekt an der Viergartenstraße zumindest als Tierheim für Katzen weiter betreiben möchte. Die dazu notwendigen Vorbereitungen und Absprachen mit dem Veterinäramt laufen bereits“, so Wortmann. So würden derzeit zwei Vereinsmitglieder einen entsprechenden Schein machen, um Katzen betreuen zu dürfen.

Verein will versuchen selber Tiere zu vermitteln

Da diese nicht nur betreut, sondern eben bestenfalls auch vermittelt werden sollen, will der Verein auch präsenter im Internet vertreten sein. „Bis Mitte des Jahres ist nun ja noch Zeit, bis dahin haben wir nun Zeit uns etwas zu überlegen“, so Wortmann.

Wichtig: Aktuelle Informationen – zum Beispiel zu den Vermittlungstieren – zur Tieroase in der Villa an der Viergartenstraße in Emmerich gibt es weiterhin unter www.tieroase-emmerich.de nachzulesen.