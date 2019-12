Emmerich: Schülerinnen-Duo hat die Umwelt weiter im Blick

„Rettet die Umwelt – Wir fangen in Emmerich an“ lautete Ende Oktober ihr Credo. Die beiden Emmericher Schülerinnen Marie Fischer und Freya Jakob machten so einen Tag lang die Hansestadt mobil, um die Innenstadt vom Müll zu befreien. Über 50 Bürger nahmen am Müll-Sammeltag dann Anfang November teil.

„Das war schon toll. Mit so vielen Teilnehmern haben wir nicht gerechnet“, so Marie Fischer. Seither hat sich auch einiges bei dem Umweltbewussten-Duo getan. Jüngst waren die beiden 15-Jährigen nämlich bei Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze zu Gast.

Zweiter Müll-Sammel-Tag in Emmerich geplant

Dieser hatte schon die erste Aktion der Emmericherinnen unterstützt. „Gemeinsam wollen wir nun auch einen zweiten Müllsammeltag im Frühjahr machen“, so Freya Jakob. Vorstellbar sei, dass man so etwas regelmäßig – vielleicht ein-, zweimal im Jahr – durchführt.

Bevor im Frühjahr gesammelt wird, haben die Schülerinnen noch einen anderen Plan. „Wir wollen zu einem Redetag einladen“, erklärt Jakob. Heißt: Interessierte können vorbeikommen und sagen, welche Projekte in punkto Umwelt man angehen könnte.

Umwelt-Duo lädt zum Redetag

Denkbar wäre auch, dass sich dann aus diesem Tag heraus eine Gruppe festigt. Denn Marie Fischer und Freya Jakob wollen nicht nur als Duo agieren. Tatkräftige Mitstreiter sind immer gerne gesehen. Etwa Mitte Januar soll der Redetag stattfinden. Der genaue Termin soll noch mitgeteilt werden.

In Planung für das nächste Jahr ist auch noch eine weitere Aktion. „Wir wollen Insektenkästen bauen“, so Freya Jakob. Diese seien einfach und auch kostengünstig herzustellen. Ein genauer Tag ist dafür noch nicht in Sicht. Aber auch hier wird die Veranstaltung rechtzeitig bekannt gegeben.

Weiteres Treffen mit Bürgermeister Peter Hinze

Anfang nächsten Jahres gibt es dann noch ein weiteres Treffen mit dem Bürgermeister. Dann wird schon mal der nächste Müll-Sammel-Tag besprochen, an dem hoffentlich wieder viele Emmericher teilnehmen werden.