Emmerich. Im Amtsgericht Emmerich wurde ein Prozess wegen Körperverletzung fortgesetzt. Am Ende wurde hier das Verfahren gegen den Angeklagten eingestellt.

Eine Schlägerei vor einer Kneipe in der Stadt Emmerich beschäftigte bereits zum dritten Mal das Amtsgericht. Nach der Anklage sollten ein Mann, seine Schwester und deren Tochter gemeinsam auf einen Mann eingeschlagen und eingetreten haben.

Das Opfer hatte vor Gericht den Angriff geschildert und das Trio belastet. Nach dem Abend wurden bei dem Mann ein Nasenbeinbruch und eine Kopfprellung festgestellt. Im Verfahren gestaltete sich der Fall allerdings weniger klar.

Unstimmigkeiten in den Aussagen

Im August 2018 sollte der Angeklagte das Opfer nach einem Streit in und vor der Kneipe mit einem Faustschlag zu Boden geschickt haben. Danach wäre es noch zu einer Auseinandersetzung mit Schwester und Tochter des Angeklagten gekommen sein, die das Opfer beschimpft und getreten hätten.

Schon beim ersten Termin im Verfahren ergaben sich Unstimmigkeiten in den Aussagen der Beteiligten. Im zweiten Termin stellte das Gericht das Verfahren gegen die Schwester des Angeklagten und ihre Tochter ein. Vor allem, weil nicht zu ermitteln war, wie genau sie das Opfer angegangen hatten – und da das Opfer scheinbar auch einen Schlag gegen die ältere der beiden Frauen geführt hatte.

Verantwortungen für Verletzungen unklar

Auch beim jetzigen Termin am Amtsgericht in Emmerich blieb unklar, wer für die Verletzungen des Opfers verantwortlich war. Eine Zeugin hatte zwar einen Faustschlag des Angeklagten gegen das Opfer beobachtet, danach aber keine Verletzungen feststellen können. „Er hatte eine kleine Beule am Kopf, aber geblutet hat da nichts“, sagte sie.

Ob der Angeklagte das Opfer später noch einmal geschlagen hatte, wie die vor Ort ankommenden Polizeibeamten ausgesagt hatten, oder es nur geschubst hatte, ließ sich im Verfahren ebenfalls nicht klären. Daher stellte man das Verfahren am Ende ein. „Hätte man den Nasenbeinbruch klar dem Angeklagten zuordnen können, wäre das hier anders ausgegangen“, erklärte der Richter.