Emmerich: Schlägerei - Verfahren teilweise eingestellt

„Gefühlt war jeder Zeuge auf einer anderen Veranstaltung.“ So fasste die Verteidigerin der beiden weiblichen Angeklagten, die im Amtsgericht wegen Körperverletzung vor Gericht standen, den Prozess zusammen. Die 43-jährige Frau und ihre 23-jährige Tochter sollten bei einer Schlägerei am 26. August 2018 in Emmerich vor einer Kneipe auf einen Mann eingetreten haben.

Der Bruder der älteren Angeklagten, eigentlich der dritte Angeklagte im Bunde, war nicht zur Verhandlung gekommen. Er stecke wegen des Orkans Sabine in Dänemark fest, erklärte sein Verteidiger. Folglich wurde die Verhandlung erst einmal nur gegen die beiden Frauen fortgesetzt. Denen konnten die Tatvorwürfe nicht nachgewiesen werden.

Nasenbeinbruch nach Schlägerei

Gemeinsam sollten sie, laut der Anklage, auf einen Mann eingetreten haben. Und zwar so heftig, dass dieser einen Nasenbeinbruch erlitt. Das hatte auch das Opfer selbst bei einem vorherigen Verfahrenstermin geschildert. Die für den Verhandlungstag geladenen Opfer konnten diese Anklagepunkte allerdings nicht bestätigen.



Ein Zeuge hatte lediglich gesehen, dass die ältere der beiden Frauen einige Male auf den am Boden liegenden Mann eingetreten hatte. Ob sie auch getroffen hatte und wo, konnte er nicht sagen. Allerdings habe sich das Opfer danach vom Boden erhoben und der Frau einen Schlag ins Gesicht verpasst und sei dann davongelaufen.

Verfahren eingestellt wegen unklarer Schuld an Verletzungen

Die zweite geladene Zeugin belastete den dritten Angeklagten, der zum Prozess nicht anwesend war. Der hätte dem Mann einen Kinnhaken verpasst und dieser wäre „mit dem Kopf gegen eine Laterne getitscht“ und dann zusammengesunken. Allerdings hätte die Zeugin, von einer Beule abgesehen, keine Verletzung bei dem Opfer bemerkt.

Woher dessen Nasenbeinbruch kam, konnte daher nicht festgestellt werden. Da die jüngere Angeklagte aber, nach Angaben der Zeugen, überhaupt keine Gewalt gegen das Opfer angewendet hatte, wurde das Verfahren gegen sie eingestellt. Gegen eine Geldbuße wurde auch das Verfahren gegen die zweite Angeklagte eingestellt, da das Gericht sie nicht für verantwortlich für die schweren Verletzungen hielt.

Weiterer Verhandlungstermin für den dritten Angeklagten

Gegen den dritten Angeklagten soll das Verfahren vor dem Amtsgericht Emmerich fortgesetzt werden. Dann werden die beiden zuletzt gehörten Zeugen noch einmal aussagen müssen.