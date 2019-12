Emmerich schickt ein Team für mehr Sicherheit auf die Straße

Es gibt nicht wenige Emmericher, die trauen sich in den Abendstunden kaum noch in die Innenstadt. Zu häufig liest man im Polizeibericht von Schlägereien vor der Kneipe, zu häufig hat man im Bekanntenkreis gehört, dass man in der Dunkelheit doof angemacht worden ist und so manch finsterer Gestalt, möchte man eigentlich noch nicht einmal tagsüber begegnen.

Die Emmericher Politik reagiert jetzt. Ein neuer Ordnungsdienst, der im Sommer von Bürgermeister Peter Hinze vorgeschlagen wurde, soll vor allem in den Abendstunden und am Wochenende Präsenz zeigen auf den Straßen der Stadt. Drei Vollzeitstellen werden dafür bald ausgeschrieben. Ordnungsamtschefin Karin Schlitt hat das Konzept für das Ordnungsteam, welches wahrscheinlich im Mai 2020 auf den Straßen zu sehen sein wird, nun vorgestellt.

In den Abendstunden auf der Straße

Organisatorisch wird das neue Team eine eigene Einheit bilden und nicht per se dem bestehenden Außen- und Ordnungsdienst der Stadt angehören. Schlitt schlägt vor, dass der Außendienst in der Woche zwischen 17 und 22.30 Uhr und am Wochenende von 17 bis 1 Uhr unterwegs ist – immer in Doppelbesetzung. Langfristig soll das bereits bestehende Ordnungsteam auch alle Vollzugs- und Ermittlungstätigkeiten des neuen Teams wahrnehmen, so Schlitt. So können auch eine Vertretung und Sondereinsätze geregelt werden.

Der Ordnungsdienst kann in die Grundrechte von Bürgern eingreifen, Personen in Gewahrsam nehmen und die Wohnung durchsuchen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Das neue Team ist befugt, das Ordnungsrecht auf der Straße durchzusetzen und Sanktionen von Ordnungswidrigkeiten vor Ort mittels Verwarnungen und Verwarngeldern durchzusetzen. Auch dürfen die städtischen Mitarbeiter personenbezogene Daten erfragen und erheben, Platzverweise aussprechen, Personen in Gewahrsam nehmen, Personen, Sachen und Wohnungen durchsuchen sowie auch Sachen sicherstellen. „Es ist wichtig, dass die Bewerber einen Verwaltungslehrgang besuchen. Dieser ist unabdingbar. Da dieses Personal auch in die Grundrechte der Bürger eingreifen kann“, erklärte Schlitt den Mitgliedern des Emmericher Hauptausschusses.

Selbstverteidigungskurse und Konfliktmanagement werden vermittelt

Auch die Selbstsicherung sei ein wichtiges Thema. Die Mitarbeiter werden an Selbstverteidigungskursen teilnehmen und lernen, wie man in konfliktträchtige Situationen reagiert. Nach drei Monaten Ausbildung soll dann die Arbeit auf der Straße aufgenommen werden.

Die Einsätze des neuen Teams möchte die Ordnungsamtschefin flexibel handhaben. „Wir wollen erst einmal Erfahrungen sammeln und schauen, an welchen Tagen es besonders sinnvoll ist, Präsenz zu zeigen.“ Auf Nachfrage einiger Politiker sagte Schlitt, dass das städtische Personal mit einem Reizgas ausgestattet wird und auch ein Schlagstock zulässig wäre, diesen wolle man aber noch nicht einsetzen. Zudem erhalten die Mitarbeiter ein Smartphone, mit dem sie in dringenden Fällen schnell die Polizei zu Hilfe rufen können.

Kontrollen von Gaststätten, Spielhallen und Wettbüros

Wird der Hund richtig geführt? Der Emmericher Ordnungsdienst soll auch darauf achten. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Zu den regelmäßigen Aufgaben des Dienstes zählen Kontrollen von Gaststätten, Spielhallen und Wettbüros im Hinblick auf den Jugendschutz und die Einhaltung der Betriebszeiten. Auch auf den Nichtraucherschutz und die Nachtruhe soll geachtet werden. Das Team soll regelmäßig in der Innenstadt und in den Parks zu sehen sein, und dabei auch ein Auge auf die Haltung von gefährlichen Hunden haben. Ferner gehört die Überprüfung von Kinderspielplätzen, Schulhöfen sowie der Rheinpark und der Gisbert-Lensing-Park (Knochenpark) dazu. Bei allen großen Feierlichkeiten - vom Karnevalsumzug bis zum Schützenfest – werden die Ordnungskräfte eingesetzt.

Karin Schlitt bemängelte, dass es auf Landesebene noch keine klaren Regelungen für einen Ordnungs- und Sicherheitsdienst gibt, obwohl bereits mehrere Kommunen so einen Dienst gegründet haben.

Die Stadt lässt sich mehr Sicherheit etwas kosten

Im Februar soll der Lehrgang für die neuen Mitarbeiter starten und bis Ende April abgeschlossen sein. In dieser Zeit werden Staats-, Verwaltungs- und Ordnungsrecht gelehrt sowie die Einsatzkommunikation mit der Polizei und dem Ordnungsamt. Auch eine Hospitation bei der Polizei und der Leitstelle werde erfolgen. Die jährlichen Kosten fürs Personal belaufen sich auf 172.500 Euro, ferner kommt einmalig die Ausstattung hinzu: Auto, Arbeitskleidung, PC, Training etc.: gut 25.000 Euro.