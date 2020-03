Emmerich. Im Rheinmuseum Emmerich eröffnete die Ausstellung „Kriegsende in Emmerich“. Hier sind Bilder zu den letzten Kriegstagen in der Stadt zu sehen.

Viele Besucher waren am Sonntagmorgen ins Emmericher Rheinmuseum gekommen, um an der Eröffnung der Ausstellung „Kriegsende in Emmerich“ teilzunehmen. Museumsdirektor Heribert Kleipaß nahm auf die teils erschreckenden Bilder aus dem Krieg Bezug: „Wir leben heute seit 75 Jahren in Frieden und unser Ziel muss es sein, diesen Frieden zu erhalten!“

Die Besucher fragten sich angesichts der teilweise erschütternden Fotos, warum ausgerechnet Emmerich und auch Rees bis auf die Grundmauern zerstört wurden. Der Heimatforscher Dirk Kleinwegen kennt die Antwort: Der Oberbefehlshaber der britischen Bodentruppen, Feldmarschall Montgomery, glaubte, durch eine Einkreisung des Ruhrgebietes den Krieg schnell beenden zu können. Doch die Deutschen verhinderten den Plan durch den Sieg über die britischen Truppen bei Arnheim.

Zerstörte Kirche und eine Stadt in Trümmern

Bei einem Rundgang durch die Ausstellung sieht man schreckliche Aufnahmen der völlig zerstörten Aldegundiskirche, von der nur noch kleine Fragmente des Kirchturms stehen. Das Rathaus dagegen bleibt aus strategischen Gründen zum Teil erhalten.

Gebäude namhafter Emmericher Firmen (z.B. Bols) werden ein Raub der Flammen. Es dauert mehrere Jahre, bis die Zahl der Trümmergrundstücke reduziert ist. Erst nach 1960 kehrt ein gewisser Wohlstand ein – nicht zuletzt durch die Elektrifizierung der Eisenbahn.

Zeitzeugen erinnern sich an das Jahr 1945

Ein Gespräch mit Besuchern der Ausstellung, die diese Zeit in Emmerich erlebten, zeigt deutlich die kritische Situation der Einwohner damals. Von den etwa 17000 Bürgern der Stadt vor dem Krieg lebten 1945 noch etwa 400 hier.

Leo Pastor erinnert sich noch an die erste Zeit nach dem Einmarsch der kanadischen Soldaten: „Wir wohnten im Erdgeschoss eines Hauses am Hohen Weg mit zehn Personen, hatten wenig Platz. Im Dezember 1945 konnten wir auf unseren Hof zurück“, erzählt er. „Wir mussten ihn nach dem Einmarsch der Soldaten räumen. Er stand damals noch im Niemandsland. Weihnachten lebten wir auf unserem Hof – allerdings fast ohne Fensterscheiben.“

Dokumente und Ausstellungsstücke geben Einblick

Dokumente zeigen auch noch die Befehle der Militärregierung in den ersten Wochen nach der Besetzung der Stadt: „Schusswaffen, Munition, Sprengstoff, Radiosender und Brieftauben sind auf dem nächsten Polizeibüro abzugeben. Wer gegen diese Bekanntmachung zuwiderhandelt, wird verhaftet.“

Interessant sind auch andere Ausstellungsstücke, wie der Handdrehkran, mit dem noch im Januar 1945 Ein-Mann-U-Boote zu Wasser gelassen wurden. Man kann auch die Schienen der alten Straßenbahn sehen, die damals Wesel, Rees und Emmerich verband.

>>> Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Ausstellung „Kriegsende in Emmerich“ ist noch bis zum 17. April im Rheinmuseum zu sehen.

Geöffnet hat das Museum von Dienstag bis Donnerstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro und für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre jeweils 1,50 Euro.