Emmerich. In Emmerich hat ein Räuber eine Spielhalle in der Christoffelstraße überfallen und einen 60-Jährigen verletzt. Was bisher dazu bekannt ist:

Emmerich: Räuber überfällt Spielhalle mit einem Messer

Dieser Räuber wusste offenbar ganz genau, was er wollte und wo er dafür hin musste: Von der Eingangstür bis zum Tisch mit den Tageseinnahmen sind es in der Spielhalle an der Christoffelstraße in Emmerich nur wenige Meter – der Vermummte geht direkt darauf zu, will an die Geldkassette gelangen. Vergeblich.

Ein 60 Jahre alter Mann, der sich gerade zusammen mit der einzigen Angestellten in dem Spielcasino aufhält, kann ihn stoppen, so die Polizei. Er greift ein, versucht dem Kriminellen den Schal vom Gesicht zu reißen. Das wird ihm beinahe zum Verhängnis: Der Räuber sticht mit seinem Messer auf den 60-Jährigen, zum Glück wird er dabei nur leicht am Oberarm verletzt. Nach dem Angriff flieht der Täter, Beute macht er nicht.

Emmerich: Nicht der erste Überfall auf die Spielhalle

Um 0.15 Uhr in der Nacht zum Freitag ist die Spielhalle am Ende der Emmericher Einkaufsstraße überfallen worden, gute zwölf Stunden später deutet unweit der Aldegundiskirche nichts mehr auf den nächtlichen Raubversuch hin. Hinter der dunklen Tür der Spielhalle ist nicht viel los, draußen steht ein Kunde und raucht eine Zigarette. Passanten laufen im Nieselregen dieses grauen Januartages vorbei.

Die Angestellte, die in der Nacht Dienst geschoben hatte, ist noch bei der Polizei zur Zeugenaussage. Die fast 70-Jährige steht unter Schock, war nach der Tat in Tränen aufgelöst, berichtet eine Kollegin. Nicht zum ersten Mal soll sie Opfer eines Raubüberfalls gewesen sein, schon mal sei sie von einem Angreifer mit einem Messer bedroht worden.

Den Flüchtigen will die Frau erkannt haben, als ihr 60 Jahre alter Bekannter ihm den Schal vom Gesicht reißen wollte. Der Täter soll selbst schon öfters als Kunde in der Spielhalle gewesen sein – und ihm haftet der Ruf an, bereits mehrfach als Krimineller aufgefallen zu sein. Von Drogen ist die Rede und von Diebstählen.

Die Polizei will diese Angaben auf Nachfrage der NRZ am Freitagnachmittag nicht bestätigen. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ verrät die Pressestelle am Freitag auch nicht, ob nach den Zeugenaussagen der Angestellten bereits ziemlich klar ist, welchen Verdächtigen die Ermittler suchen müssen.

Emmerich: So beschreibt die Polizei den Flüchtigen

In einer Mitteilung veröffentlicht die Kreispolizeibehörde Kleve jedoch eine Beschreibung des flüchtigen Mannes: Er soll demnach um die 30 Jahre alt sein und ist ungefähr 1,60 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat war er dunkel gekleidet und trug eine Mütze sowie einen schwarzen Schal vor dem Gesicht.

Der Überfall vom frühen Freitagmorgen war nicht der einzige auf eine Spielothek in der Emmericher Innenstadt in den vergangenen Jahren. Den letzten Raubversuche in dem Laden in der Christoffelstraße gab es im Februar 2017. Auch damals war der Räuber mit einem Messer bewaffnet, bedrohte die Aufsicht. Ähnlich wie jetzt, schritt bei diesem Vorfall ein mutiger Gast ein und schlug den Mann in die Flucht – ebenfalls ohne Beute.

Die Polizei sucht noch einen weiteren Zeugen, der sich während der Tat in der Spielhalle aufgehalten hat. Der Mann soll polnischer Abstammung sein, zwischen 30 und 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und blonden, kurzen Haaren. Er wird gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden.