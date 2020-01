Emmerich: Queen Real Tribute verzauberten das Stadttheater

Eine legendäre Show ereignete sich am Donnerstagabend. Jeder Platz des Stadttheaters Emmerich war mit gespannten Zuschauern gefüllt, als Queen Real Tribute die Bühne betrat. Eine der besten Queen-Tribute-Bands der Welt kam nach Emmerich, um die Legende Freddie Mercurys und der Band Queen aufleben zu lassen – in dem Programm „The Spirit of Freddie Mercury“.

Die Champions der Musikgeschichte landeten mit ihren Songs immer auf Platz eins der Charts. Weltbekannte Lieder wie „Bohemian Rhapsody“ oder „We Are the Champions“ machten die Band weltbekannt. Die Konzerte von Queen gehören heute noch zu den besten Live-Auftritte der Welt.

Ivan Ristanovic klingt authentisch wie Freddie Mercury

Weil diese Euphorie nach dem Tod Freddie Mercurys nicht vorbei sein sollte, gründeten die Musiker aus Serbien Queen Real Tribute. Nicht nur Original-Outfits, ein atemberaubendes Bühnenspektakel mit Lichtshow und Tanz machten das Konzert zu einem Erlebnis. Der Sänger Ivan Ristanovic verkörperte Freddie Mercury mit einer Authentizität, dass jeder Zuschauer glaubte, ein echtes Queen-Konzert zu besuchen. Seine Gestik, Mimik und sein Aussehen imitierten die verstorbene Legende.

Vor allem die Stimme des Tribute-Band Sängers klang original wie die Mercurys, sodass kaum zu bemerken war, dass der serbische Sänger nur in eine Rolle schlüpfte. Mit Ivan Derfi als John Deacon am Bass, Nenad Bojkovic als Lead-Gitarrist Brian May und Rados Capin als Roger Tylor am Schlagzeug wurde ein Sounderlebnis erzeugt, dass den Besucher zum ungläubigen Staunen brachte.

Diese Hits brachten das Stadttheater zum Kochen

Hits wie „Another One Bites the Dust“, „A Kind of Magic“, „Under Pressure“ oder eben „Bohemian Rhapsody“ brachten die Stimmung im Stadttheater zum Kochen. Bei „Barcelona“ sorgten Kathy Savannah Krause, eine deutsch-amerikanische Sopranistin, und Ristanovic für Standing Ovations.

Die ausgefallene Bühnenshow wurde außerdem von vier Tänzern mitgestaltet, die neben beeindruckenden Choreographien das Publikum ebenso zum Mitmachen animierten. „Radio Ga Ga“ oder „We Will Rock You“ sangen die Besucher gemeinsam, und das Stampfen und Klatschen konnte vermutlich noch zwei Straßen weiter gehört werden.

Die Instrumentalisten zeigten in den Soli ihr Können

Während „Freddie“ sein Outfit wechselte, ging die Show weiter – „Brighton Rock Solo“ war die Gelegenheit für den Lead-Gitarristen Bojkovic, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit viel Talent ließ er die Besucher den Atem anhalten. Auch ein Schlagzeugsolo von Capin brachte die Zuschauer zum Toben.

Vor Publikumsnähe scheute sich der charismatische „Freddie“ nicht – er setzte sich an den Bühnenrand oder schmetterte „We Are The Champions“, während er inmitten des Publikums im Scheinwerferlicht performte. Bei „I Want to Break Free“ fuhr er auf einem E-Scooter über die Bühne, sodass das musikalische Erlebnis auch von einer Prise Humor gewürzt wurde.

Großartige Stimmung im Stadttheater

Die Stimmung war einzigartig, und die Zuschauer nachhaltig beeindruckt. „Einfach hammermäßig“, hieß es bereits nach der ersten Hälfte des Konzerts im Foyer. „Das Schauspielern ist beeindruckend“, findet eine andere Besucherin. „Die Stimme klingt so echt, es ist ein einzigartiges Erlebnis.“ Das weiß die ganze Welt – durch unzählige Konzerte weltweit sicherte sich Queen Real Tribute eine große Fanbasis. Und das nicht umsonst – auch in Emmerich schien es, als wäre Freddie Mercury nochmals leibhaftig gewesen.