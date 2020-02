Emmerich: Programm bietet Familien ein Plus an Unterstützung

Emmerich. Im Rahmen des Programms FamilyPlus wird Familien in Emmerich Unterstützung im Alltag gegeben. Und zwar kostenfrei. Stadt fördert das Programm.

Munter spielen Elias (1) und Liam (4) auf dem Boden. Liam puzzelt und Elias schaut sich gespannt ein Buch an, während ihre Mutter Jasmin de Haan gebannt schaut, was ihr Nachwuchs macht. Mitgebracht hat das Spielmaterial Patricia Wiesner. Die diplomierte Sozialpädagogin ist an diesem Morgen ausnahmsweise zu Gast in der Emmericher Familie. Denn eigentlich werden die de Haans von einer ihrer Kolleginnen betreut.

Patricia Wiesner ist beim Anna-Stift Goch angestellt und koordiniert für den Standort Emmerich ein besonderes Programm. „FamilyPlus“ heißt dieses. Gestartet ist es 2008 als „Opstapje“. Doch das hat sich mittlerweile weiterentwickelt und beinhaltet zwei Programm für junge Familien. Einmal für jene, die ein Baby haben. Und einmal die anderen, die Kinder im Alter von eins bis drei versorgen.

Regelmäßige Besucher zuhause

Elias (l.) und Liam de Haan freuen sich immer über die mitgebrachten Dinge. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Bereits bei ihrem ersten Sohn Liam (4) hat Jasmin de Haan das Programm FamilyPlus in Anspruch genommen. „Und mir war klar: Bei meinem zweiten Kind möchte ich das gern auch“, erklärt die Emmericherin. Gewünscht, erfüllt. Auch seit ihr zweiter Sohn Elias auf der Welt ist, besucht die junge Familie regelmäßig eine Mitarbeiterin vom FamilyPlus.

Und darin liegt auch der Vorteil: „Es ist ein niedrigschwelliges Angebot, da wir die Familien zuhause besuchen“, so Wiesner, die immer die Erste ist, die die Familien besucht. Und zwar nur auf deren Wunsch hin. Auch Jasmin de Haan ist zufällig auf das Programm aufmerksam geworden. Eine Bekannte hatte ihr davon erzählt. Seither macht auch sie Werbung dafür. Denn, wie die zweifache Mutter bestätigt, „es ist wirklich hilfreich“.

Fähigkeiten der Kinder fördern

Einmal in der Woche für 45 Minuten werden die Familien besucht. Mit im Gepäck haben die Mitarbeiterinnen dann nicht nur nützliche Informationen, sondern auch das ein oder andere Spielzeug oder Buch für die Kinder. „Wichtig hierbei ist dann, dass wir nicht einfach so etwas mitbringen“, so Wiesner. Es wird gezeigt, wie richtig damit gespielt wird und welche Fähigkeiten des Kindes damit etwa aktiviert werden können.

Ohnehin: FamilyPlus gibt jungen Familien viel Nützliches mit auf den Weg. Und das fängt am besten sogar schon vor der Geburt an. Fragen wie: „Wo muss ich mein Kind nach der Geburt anmelden?“, „Wieviel Milch braucht ein Kind?“ oder „Wann muss ich zum Arzt?“ sind nur einige wenige Fragen aus dem Alltag, den FamilyPlus in einem Ordner beantwortet. „Diesen bekommt jede von uns betreute Familie überreicht“.

Stadt fördert das Programm

Doch nicht nur das eigens zusammengestellte Nachschlagewerk ist gefragt. „Ich finde es toll, dass ich einfach Dinge nachfragen kann“, erklärt Jasmin de Haan. Im geschützten Raum, also in den eignen vier Wänden ginge das leichter, bestätigt die Emmericherin.

Gern geht sie auch im Haus der Familie zu den Treffen, die FamilyPlus anbietet. „Dort kann man sich auch mit anderen Müttern austauschen“, so die zweifache Mutter. Sie ist froh, dass sie die Hilfe durch FamilyPlus in Anspruch nehmen konnte. Und zwar völlig kostenfrei. Denn das Programm wird durch die Stadt Emmerich gefördert. 20.000 Euro stellt die Stadt jährlich für das Programm für Kleinkinder zur Verfügung und für das Baby-Programm 11.500 Euro.

Es gibt noch freie Plätze im Programm

Nicht nur in der Hansestadt, sondern auch in Kleve. Goch und Kalkar wird das Programm angeboten. In Emmerich gibt es momentan sogar noch freie Plätze. Wer Interesse hat, kann sich bei Patricia Wiesner unter 0151/72712646 oder p.wiesner@anna-stift.de melden.