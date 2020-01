Emmerich: Neue Ärztin in der Pneumologie im Krankenhaus

Emmerich. Mit Heleen Rietema hat das Willibrord-Spital eine neue Funktions-Oberärztin in der Pneumologie. Zudem ist jetzt ein neuer Laser im Einsatz.

Das Willibrord-Spital hat eine neue Funktions-Oberärztin in der Lungenheilkunde: Heleen Rietema ist seit Jahresbeginn im Emmericher Krankenhaus tätig. „Mit ihr konnten wir eine Mitarbeiterin gewinnen, die viel Erfahrung sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Versorgung von lungenkranken Patienten hat“, so Chefarzt Dr. Andreas Klimkiewicz. Mit Alexander Schweers ist ein weiterer Oberarzt in der Pneumologie tätig.

Heleen Rietema stammt aus den Niederlanden. Sie studierte Medizin in Groningen und machte in Amsterdam eine mehrjährige klinische Weiterbildung zur Pneumologin. Aufgrund der Stelle ihres Mannes in Frankfurt, ging sie mit ihm nach Deutschland und arbeitete vier Jahre lang in Rüsselsheim in einer pneumologischen Praxis.

Neuer Laser im Einsatz

Heute lebt das Ehepaar mit seinen drei Kindern in Arnheim. „In den Niederlanden spezialisieren sich die Pneumologen innerhalb ihres Fachgebiets, während sie in Deutschland die gesamte Bandbreite der Lungenheilkunde abdecken. Das finde ich reizvoller“, erklärte Heleen Rietema ihre Entscheidung für das St. Willibrord-Spital: „Hier herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre, die habe ich gleich gespürt.“

In die Pneumologie werden vor allem Menschen mit Lungenkrebs, COPD, Lungenentzündungen

und -infektionen eingeliefert. Die neue Oberärztin freue sich darauf, ihre Patienten umfassend und über einen längeren Zeitraum begleiten zu können.

Das St. Willibrord-Spital ermöglicht hier die komplette umfangreiche Diagnostik. Dazu zählen etwa der Asthmatest und die Lungenfunktion, ebenso wie die Messung des Sauerstoff-Übertritts ins Blut.

Vertretung im Schlaflabor

Hinzu kommt der endobronchialen Ultraschall, mit dem Tumore und bösartige Lymphknoten punktiert werden können. Neu im Einsatz ist ein Laser, um die Atemwege von Lungenkrebspatienten wieder frei zu machen. Außerdem zählt das St. Willibrord-Spital zu den wenigen Kliniken in NRW, die mit der elektromagnetischen Navigations-Bronchoskopie arbeiten, mit der sich verdächtige Tumore in den Randbereichen der Lunge entdecken lassen. Zur Erstellung individueller Therapiekonzepte kooperiert die Pneumologen eng mit der Thoraxchirurgie im eigenen Haus (Leitender Arzt: Dr. Uwe Monser).

Das Schlaflabor sei in Emmerich ebenfalls etabliert, heißt es vom Krankenhaus. Dort werden alle komplexen Beatmungsverfahren eingesetzt. Zur Untersuchung des Schlafverhaltens steht die ambulante Polygraphie zur Verfügung. Auch Testungen zur Messung der Tagesmüdigkeit sind möglich.

Oberärztin Heleen Rietema wird sich dort umfassend einarbeiten, um die verantwortliche Oberärztin des Schlaflabors, MU Dr. Jarmila Jacobs, vertreten zu können.