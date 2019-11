Emmerich: Mehr Geld für Kinder und Jugend wird 2020 benötigt

Eigentlich hätten in der vergangenen Sitzung des Jugendhilfeausschusses neue Richtlinien für die Kindertagespflege vorgelegt werden sollen. Mit angepassten Förderleistungen zur finanziellen Ausstattung in der Kindertagespflege. Doch wegen Personalmangels sowie der anstehenden Kibiz-Reform wurde die Richtlinienfassung verschoben.

Tagesmütter sollen wertgeschätzt werden

Um dennoch die Arbeit der Tagesmütter wertzuschätzen, sollen als Zwischenlösung die Beträge pauschal ab dem 1. Januar 2020 bis zur Verabschiedung und zum Inkrafttreten neuer Förderrichtlinien erhöht werden.

Schließlich fand die letzte Erhöhung im Jahr 2015 statt. Nun soll die Vergütung um 50 Cent aufgestockt werden. Damit beträgt der Regelstundensatz fünf Euro, für Kinder mit besonderem Förderbedarf, ergänzender Betreuung und Betreuung am Wochenende jeweils sechs Euro, Vergütung in den Nachtstunden 2,50 Euro pro Stunde. Der Sachkostenanteil in den jeweiligen Stundensätzen in Höhe von 1,90 Euro bleibt zunächst unverändert. Dem stimmte der Ausschuss einstimmig zu.

Betriebskostenzuschüsse für Träger und Einzelveranstaltungen

In diesem Jahr kann der zur Verfügung stehende Betriebskostenzuschuss in Höhe von 28.075 Euro an zehn Träger vergeben werden, die eigene Räume für andere Vereine für die offene Kinder- und Jugendarbeit unentgeltlich zu Verfügung stellen. Zusätzlich erhält die Mukie – die Musik- und Kulturinitiative Emmerich – pro Veranstaltung je 150 Euro, das sind 450 Euro in 2019.

Zudem beschloss der Jugendhilfeausschuss, im Jahre 2019 einen Zuschuss von 8,05 Euro je gemeldetem Mitglied zu bewilligen, nämlich für den Bund der katholischen Jugend (BDKJ), die Evangelische Gemeindejugend, die Jugendfeuerwehr, die THW-Jugend, die Naturschutzjugend, die Johanniterjugend und das Jugendrotkreuz.

Mehr Geld für die Jugend

Wie Nadine Bremer, Leiterin des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport vortrug, macht im Haushaltsplan 2020 das Gesamtbudget für Jugend allgemein 12,4 Millionen Euro aus, knapp zwei Millionen mehr als im Vorjahr. Das ist einem erhöhten Zuschussbedarf in 2020 geschuldet. Die Ergebnissen der Ausschusssitzung fließen in die Haushaltsberatungen ein.