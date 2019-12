Seinen Hund führt man abends besser nicht mehr rund ums Emmericher Gymnasium aus. Die Gefahr, dass man an der Hansastraße von jungen Männer angepöbelt wird und einem Schläge angedroht werden, ist groß. Seit Wochen und Monaten tummeln sich zwielichtige Gestalten rund um den Schulhof. Anwohner berichten von dunkel gekleideten Männern, die sich in den Schulpausen mit Schülern unterhalten. Der Verdacht des Drogenhandels wird geäußert. „Hier muss man aufpassen“, sagt ein Mann der NRZ, der nicht mit Namen in die Zeitung möchte.

Mit Baseball-Schlägern und Stöcken

Am Montagabend ist die Situation auf dem Schulhof des Emmericher Willibrord-Gymnasiums eskaliert. Gegen 20.50 Uhr gingen 20 Personen – bewaffnet mit Stöcken, Baseballschlägern und anderen Schlagwerkzeugen – aufeinander los. Die Polizei wurde von den Anwohner verständigt und die rückte mit einem Großaufgebot raus: 30 Polizeibeamte waren im Einsatz. Bei der Massenschlägerei wurden sechs Personen verletzt. Fünf Männer wurden vor Ort behandelt. Eine Person wurde schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat vier Verdächtige festgenommen

Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest und riegelte den Bereich großräumig ab, um von allen Beteiligten die Personalien zu bekommen. Bei den Beteiligten handelt es sich nach ersten Angaben um Männer aus dem Raum Emmerich. Die Männer sind demnach zwischen 21 und 49 Jahre alt. Die Schule wurde nach ersten Angaben nicht in Mitleidenschaft gezogen, wie es am Dienstagmorgen hieß. Der Unterricht laufe regulär.

Aktuell laufen die Ermittlungen zur Ursache für die Schlägerei. Im Laufe des Tages will die Kreispolizeibehörde in Kleve weitere Angaben machen.

Pöbeleien und Anmachen sind für die Anwohner der Hansastraße zum Alltag geworden. Ein Mann, der seit vielen Jahren in Emmerich wohnt, berichtet der NRZ, dass er regelmäßig beschimpft werde. „Wenn man sein Auto auslädt, dann kommen die übelsten Wörter von der anderen Straßenseite. Ich ignoriere das.“ Er beobachtet, dass regelmäßig dubiose Männer sich auf dem Schulhof aufhalten, um mit den Schülern in Kontakt zu treten. „Emmerich ist seit Jahrzehnten eine Drogenstadt. Aber die Stadt will das nicht wahrhaben. An der Hansastraße und am Friedhof wird regelmäßig gedealt.“

Die Anwohner sind besorgt

In seinem Vorgarten finde er regelmäßig Müll, die Jalousien wurden hochgedrückt, Fußabdrücke im Beet verraten nächtlichen Besuch: „Wir tanken hier immer nur noch für fünf bis zehn Euro. Das Benzin wird regelmäßig abgesaugt“, schildert er.

Tim Terhorst, Sprecher der Stadt Emmerich, bestätigt, dass es in der jüngsten Vergangenheit häufig Anrufe von Anwohner gegeben hat, die sich über Lärmbelästigung und Vandalismus beschwerten. „Hier hat sich ein Treffpunkt gebildet“, sagt Terhorst. Das Ordnungsamt arbeite hier mit der Polizei zusammen. Auch der Streetworker sei eingeschaltet worden.