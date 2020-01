Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in Emmerich.

Emmerich: Lkw-Fahrer beschädigte Ampelmast und fuhr weiter

Da war die Ampel krumm: An der Kreuzung Reeser Straße/An der Schleuse in Emmerich hat in der Zeit von Montag, 20. Januar, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 21. Januar, 8.45 Uhr, ein großer Lkw oder Sattelzug den Ampelmast gestreift und beschädigt. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter der 02822/7830 zu melden.