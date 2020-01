Emmerich. Das Emmericher Unternehmen KLK hat Kindern und Jugendlichen aus dem St. Elisabeth-Kinderheim Wünsche erfüllt. Auch Spenden wurden gesammelt.

Emmerich: KLK-Mitarbeiter erfüllten zahlreiche Kinderwünsche

Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern der KLK Emmerich GmbH hat sich zum Abschluss des Jahres 2019 eine schöne Aktion überlegt. Kurz vor Beginn der Adventszeit wird in der werkseigenen Kantine traditionell ein Weihnachtsbaum aufgestellt.

In diesem Jahr hat er ganz besonderen Schmuck erhalten. Catharina Wolters, HR Business Partnerin und zuständige Kollegin für sämtliche Themen rund um die unternehmerische Sozialverantwortung im Hause KLK, hat im Vorfeld über Ulrike Schmithüsen den Kontakt zum Kinderheim St. Elisabeth der katholischen Waisenhausstiftung in Emmerich aufgebaut.

Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Kinderheim gesammelt

So konnten Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Kinderheim gesammelt und als bunt gestaltete Sterne an den Weihnachtsbaum gehängt werden. Die Überlegung hinter dieser Aktion war, dass ein jeder Mitarbeiter auf freiwilliger Basis die Möglichkeit hat, einen der Wünsche zu erfüllen indem die Geschenke besorgt und gespendet wurden.

Insgesamt 48 Sterne wurden abgegeben und die Aktion hat sehr großen Anklang gefunden – alle Wünsche waren nach nur zwei Tagen vergriffen. Auch Kollegen vom Standort Düsseldorf waren so begeistert, dass sie sich ebenfalls engagiert haben. Somit konnte Ralf Ewering als Geschäftsführer viele äußerst liebevoll verpackte Geschenke an Ulrike Schmithüsen übergeben.

Auch Geldspenden kamen zusammen

Neben den Geschenken hat die Firma eine Spende in Höhe von 500 Euro an das Kinderheim überreicht. Weil nicht jeder, der sich an der Aktion beteiligen wollte, einen Stern ergattern konnte, sind insgesamt noch Geldspenden in Höhe von weiteren 160 Euro gesammelt worden.

Bei der Geschenkübergabe waren ebenfalls Silke Vlaswinkel als Personalleiterin sowie die Betriebsratsvorsitzenden der Standorte Emmerich und Düsseldorf anwesend. Die KLK Emmerich GmbH freut sich, mit der Aktion anderen Menschen etwas Gutes zu tun und ist davon überzeugt, dass man auf diesem Weg relativ einfach sowohl Kinderaugen als auch die Augen von jungen Erwachsenen leuchten lassen kann.