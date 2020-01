Emmerich. Wegen des Erfolgs der NBK-Ausstellung im Haus im Park in Emmerich, startet die Jahresausstellung 2019 erst am 12. Januar. Was es zu sehen gibt.

Emmerich: Jahresausstellung 2019 des Kunstvereins startet

Wir schreiben das Jahr 2020. Und dennoch startet am Sonntag, 12. Januar, die Jahresausstellung 2019 des Kunstvereins Emmerich in der Galerie Haus im Park. Aus gutem Grund: Die im Oktober gestartete Schau mit Feinkeramik aus dem Hause NBK war derart beliebt, dass sie verlängert wurde, schildert Werner Steinecke, Vorsitzender des Kunstvereins.

Ein Hingucker werden die Wachsausformungen von Riette van Dijk sein. „Homo homini lupus est“, steht da geschrieben. Der Mensch ist des Menschens Wolf. Es sind Tiere zu sehen, die an manchen Körperstellen menschliche Züge aufweisen, aber stets in abartiger Form. Als wären sie körperlich entstellt. Und dann werden sie noch unter einer Glasglocke gehalten. Das regt zum Nachdenken an.

Fotokollagen mit Albert Einstein-Briefmarken

Die Wachsformungen von Riette van Dijk weisen körperliche Verformungen auf. „Der Mensch ist des Menschens Wolf“, ist da auf Lateinisch zu lesen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Von Klaus Cordes sind zwei Serien zu sehen. Eine zu Albert Einstein. Eine zu Komponist Anton Bruckner. Er hat Briefmarken der Protagonisten auf Fotos geklebt und geschickt retuschiert. Dazu hat er passende Zitate ausgesucht. „Schauen Sie nicht so bestürzt, jeder muß einmal sterben“, ist unter einem Motiv zu lesen, bei dem der Mann, mit Einsteins Konterfei, zwei Hühner am Schlafittchen hält.

Drohnen bieten heutzutage ein ganz neues Spektrum für die Fotografie. Dieses hat sich Torsten Barthel zu eigen gemacht. Es wird eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotos aus der Region gezeigt, die zum Beispiel die Rheinbrücke, die Schwanenburg oder niederrheinische Landschaften zeigt.

Gelungene Keramiken von Sandra van Riet

Diana Hujits, 2018 zu Nimwegens Stadtgrafikerin gewählt, erzählt in farbigen Grafiken die Geschichte „Reineke der Fuchs“. Sandra van Riet, eine in Azewijn lebende Emmericherin, stellt Keramiken auf, die durch schöne Formen und gelungene Glasuren auffallen.

Stammgast in der Galerie im Rheinpark ist Wilfried Porwol. In Ultima Ratio greift er mit provokanten Darstellungen die Akteure der Weltpolitik an. Besonders die Profitgier klagt er an. Christel Verhalen aus Kalkar zeigt Radierungen. Ihre Schützen-Impressionen etwa passen in jedes niederrheinische Dorfbild.

Die Ausstellung läuft bis zum 16. Februar

Klaus Cordes hat Fotokollagen mit Briefmarken erstellt, die das Gesicht von Albert Einstein zeigen. Zu sehen im Haus im Park in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Konrad Stüven von der Art Connection Goch wird seinen Jahreskalender aus. Vir3, eine Künstlergruppe um die Kleverin Maren Rombold, wird ebenso einen Kalender ausstellen. Außerdem stellen Thomas Kellner, Angès Schöppink und Harm van der Zeeuw aus.

Die Jahresausstellung eröffnet am Sonntag, 12. Januar, um 11.30 Uhr. Sie dauert bis zum 16. Februar an. Das Haus im Park ist geöffnet samstags von 13 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.kunstverein-emmerich.de.

>> Neuer Anstrich fürs Haus im Park – im Inneren!

Übrigens: Bekanntlich darf das denkmalgeschützte Haus im Park von Außen ja keinen neuen Anstrich bekommen. Die Denkmalschutz-Behörde beim Landschaftsverband erlaubt es nicht. Aber immerhin hat die Stadt Emmerich nun eine Anstrich im Inneren durchführen lassen: „Toll, dass die Stadt das gemacht hat“, freut sich Steinecke.

Um dann aber auch nochmal in Sachen Denkmalschutz nachzulegen. Der ursprüngliche Anstrich, so wird argumentiert, hätte schon nicht sein dürfen. Eigentlich müsste die Ziegelfassade sandgestrahlt und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden: „So ein Blödsinn“, wettert Steinecke, „dann würden die alten Kriegsschäden zum Vorschein kommen“.