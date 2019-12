Emmerich. Nachahmer gesucht: Erika Raulf hat im Rheinpark in Emmerich wärmende Kleidungsstücke wie Schal und Mütze zum Mitnehmen an einen Baum gehängt.

Emmerich: Im Rheinpark kann man sich was Warmes mitnehmen

Sie hatte eine schlaflose Nacht am Donnerstag vergangener Woche. Erika Raulf hat in der WDR „Lokalzeit“ einen Beitrag gesehen, wo jemand in einer Stadt wärmende Kleidung – Schal und Mütze zum Beispiel – für Jedermann zum Mitnehmen öffentlich an einen Baum gehängt hat. „Ich habe die ganze Nacht überlegt, wie ich das in Emmerich umsetzen kann.“

Am Freitagmorgen ging sie zum Bürgerbüro und wollte wissen, ob sie eine Genehmigung braucht, wenn sie in Emmerich eine solche Aktion starten würde. Sie wurde ans Ordnungsamt verwiesen. Dort stieß die Idee auf Begeisterung. Nach kurzer Überprüfung bekam sie grünes Licht. Die Palette kam ihr entgegen Am Samstag nahm sie fünf Kleidungsstücke aus dem eigenen Bestand mit und ging zur Palette, dem sozialen Kaufhaus an der Steinstraße. „Ich habe dort ein paar Stücke heraus gesucht und die Leiterin gefragt, ob ich diese für kleines Geld mitnehmen könnte. Sie meinte dann, ein kleiner Obolus für die Kaffeekasse würde reichen“, schildert die 57-Jährige. So hatte eine dankbare Erika Raulf nun eine große Tüte voller Klamotten. Nachrichten Hier gibt es mehr Artikel aus Emmerich, Rees und Isselburg Mit dieser suchte sie sich im Rheinpark einen Baum aus und umspannte diesen mit Drähten. Daran hängte sie die Tüten mit einzelnen Kleidungsstücken samt eines Zettels, was sich darin befindet. Zu voll hängt sie die jeweiligen Drähte nicht, damit die Last nicht zu groß ist. Wer auch immer sich nun in der Lage sieht, etwas Warmes zu benötigen, kann sich dort etwas abziehen. Samstags werde Raulf auch selbst leere Tüten am Baum entsorgen. Bei Facebook schnell über 400 „Gefällt mir“ bekommen Erika Raulf hat sich besonders über diese Mützen-Spende mit einem Herzchen-Zettel gefreut. So darf die Aktion gerne weitergeführt werden. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services Zudem fragte die ursprünglich aus Oberhausen stammende Emmericherin Anne Leypoldt, ob diese ihre Idee bei Facebook teilen könnte, denn dort tummelt sich Erika Raulf nicht. Leypoldt berichtete schnell zurück, dass ihr Beitrag über 400 Likes – also „Gefällt mir“ – erhalten hat. Ein enormer Zuspruch für Emmericher Verhältnisse. Leider – auch das ist wohl typisch Emmerich – gab es auch einige Nörgler bei Facebook. Warum Schal und Co. denn in Plastiktüten aufgehängt würden? Promenadenmeister Emanuel Boywitz bestätigte Erika Raulf, dass im Falle von Wind und Regen diese Verpackung schon nötig sei. Und wie man denn sicher stellen könne, dass die Richtigen die Kleidung auch bekommen. „Wer ist denn falsch?“, kontert Raulf. Meckern ist leicht. Aber: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Leider wurde an Schal und Mütze gezündelt Ärgerlich war auch, dass am Dienstag eine rote Mütze und ein Schal angekokelt wurden. Nun hofft Erika Raulf, dass es einige Nachahmer gibt, die auch Kleidung an den Baum hängen. Anonyme Spender für anonyme Abnehmer. Zwei neue Tüten habe sie schon entdeckt. Eine Thermoleggins und eine Mütze mit einem Herzchen-Zettelchen. Wie nett!