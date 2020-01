Emmerich: Hüthumer wechselt nun doch das Mobilfunknetz

Es hatte lang gedauert. Doch jetzt ist Heinz Nissing zufrieden. Wie berichtet, versuchte der Hüthumer seit Monaten, seinen Mobilfunkvertrag zu kündigen, da er plötzlich in seinen eigenen vier Wänden sein Handy nicht mehr nutzen konnte. Am Handy lag das freilich nicht. Denn sobald Nissing unterwegs war, hatte er Empfang. Er konnte angerufen werden oder auch selbst anrufen.

Kündigung am 8. August 2019 eingereicht

Nissing reichte daraufhin am 8. August 2019 bei Mobilcom Debitel die Kündigung ein. Der Mobilfunkanbieter sah jedoch keinen rechtlichen Ansatzpunkt für eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses. Immer wieder insistierte Nissing auf seine Kündigung.

Nach NRZ-Bericht kommt Bewegung in die Geschichte

Die NRZ berichtete dann in der Ausgabe am vergangenen Freitag von den Bemühungen des Rentners. Eben mit dem Datum 17. Januar 2020 ging ein Schreiben an Nissing, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Vertragslaufzeit nun doch zum 31. Januar 2020 enden wird. Ursprünglich hätte sein Vertrag noch bis zum 31. August 2021 laufen sollen.

Hüthumer wechselt und behält Rufnummer

Der Hüthumer freut sich, nun zu einem anderen Netzanbieter wechseln zu können und seine alte Rufnummer trotzdem mitzunehmen. Direkt nach dem er das positive Schreiben erhielt, leitete er die entsprechenden Schritte ein.