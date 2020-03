In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es erneut im Kreis Kleve zu einer Geldautomatensprengung. Auf der Hauptstraße in Rheurdt-Schaephuysen machten sich zwei maskierte Personen zur Tatzeit an dem Geldautomaten zu schaffen und lösten die Sprengung aus. Anschließend flüchteten sie in einem roten Pkw der Marke BMW in Richtung Kerken-Aldekerk.

Zwei Todesopfer nach Flucht über A12 bei Zevenaar

Derweil wird in der Emmericher Bevölkerung diskutiert, ob die versuchte Automatensprengung an der Ostermayerstraße in der Nacht zu Freitag der so genannten Audi-Bande zu zurechnen ist. Wie berichtet, hatten drei unbekannte Täter gegen 4 Uhr versucht, einen Geldautomaten in Emmerich an der Ostermayerstraße, in der Nähe der Spielhalle, zu sprengen. In zeitlicher Nähe zur Tat kam es auf der A12 bei Zevenaar in den Niederlanden zu einem Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern.

Aufgrund der Übereinstimmung des am Tatort abgelesenen Kennzeichens und aufgefundener Bekleidung im Fahrzeug, die auch auf der Überwachungskamera zu erkennen ist, deutet alles darauf hin, dass es sich bei den Unfallopfern um die Tatverdächtigen aus Emmerich handelt.

Dritter Insasse wird weiter gesucht

Weiterhin gesucht wird der dritte Insasse im Auto, der eventuell auch schwer verwundet von der Unfallstelle flüchtete.

Da es sich bei dem verunfallten Wagen um einen hochmotorisierten Audi A3 handelt, könnte die Tat auf das Konto der so genannten Audi-Bande gehen. Die niederländischen Kriminellen sind seit mehreren Jahren für Sprengungen von Geldautomaten im Grenzgebiet verantwortlich. Wie es der Name schon sagt, werden dazu im Vorfeld starkmotorisierte Fahrzeuge der Marke Audi gestohlen. Oft werden dabei die Fahrgestellnummern manipuliert.

Hochwertigen Audi aus Rhein gezogen

Das lag im Übrigen auch vor, als vor gut einem Monat in Höhe Emmerich die Feuerwehr und das Wasser- und Schifffahrtsamt einen hochwertigen Audi ohne Kennzeichen aus dem Rhein gezogen haben.