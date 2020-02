Emmerich fördert die Begrünung von Bus-Wartehäuschen

Emmerich treibt die Begrünung von Bus-Wartehäuschen voran. Auf Antrag der Grünen beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung jährlich 10.000 Euro dafür im Haushalt vorzusehen. Hierdurch soll das Mikroklima und die Artenvielfalt durch Nahrungsangebote für Insekten gefördert werden.

Allerdings kommt die Begrünung nur bei Neubauten in Betracht. Bei einer nachträglichen Begrünung könnte es statische Probleme geben. Derzeit werden in Emmerich im Jahr durchschnittlich drei bis fünf Wartehäuschen mit Hilfe von Fördermitteln barrierefrei gebaut.

Als Musterhaltestelle für die Zukunft kann die jüngst am Nollenburger Weg gebaute Haltestelle herhalten. Beim nächsten Bau, erklärte die Verwaltung in der Vorlage, könne dann ein entsprechendes Modell mit Begrünung ausgeschrieben werden. Vor allem in Innenstadtbereich mache ein solche Haltestelle Sinn. Die Kosten pro Haltestelle sind derzeit noch nicht einzuschätzen.