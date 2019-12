Emmerich: Firma Onlevel hat andere Prioritäten als Geld

Das ist revolutionär. Die Firma Onlevel in Emmerich begründet sich auf einer Vision. Wie sie Geschäfte machen ist ihnen wichtiger, als jegliche Zahlen, als Geld. Erst die Idee, dann das Produkt. „Wir wollen nicht die beste Firma sein, aber eine gute“, sagt Iwan Oude Luttikhuis, einer der beiden Geschäftsführer.

Es geht auch anders: 14 Millionen Euro Umsatz angepeilt

Die Chemie stimmt. Iwan Oude Luttikhuis (li.) und Marcus Lenge haben reichlich Erfahrungen in der Branche gesammelt. Für sie stand zu Beginn die Frage: Was für ein Unternehmen wollen wir führen? Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Onlevel produziert und handelt mit Ganzglasgeländern, Absturzsicherungen für Fenster sowie alles rund um Geländersysteme. Und das erfolgreich. 14 Millionen Euro wird 2019 wohl der Jahresumsatz betragen- ein viermal höherer Pro-Kopf-Umsatz als bei anderen in der Branche. 2020 sind 18 Millionen Euro angepeilt. Und bis 2025 sogar 50 Millionen im Jahr.

Der Begriff Onlevel verrät schon die Philosophie: Alle arbeiten auf Augenhöhe miteinander. Es geht um die Menschen. „Jeder soll andere so behandeln, wie sie behandelt werden möchten“, erklärt der 49-jährige Oude Luttikhuis. Der Mitarbeiter sei kein Werkzeug: „Dafür gibt’s Roboter und Computer. Wir wollen die Menschen als Menschen einsetzen. Mit Kreativität und Mut. Sie sollen Spaß haben. Und auch Fehler machen dürfen“, unterstreicht Marcus Lenge, der andere Geschäftsführer.

Mitarbeiter genießen Freiheiten, übernehmen aber auch Verantwortung

Für die Mitarbeiter bedeutet das gewisse Freiheiten, aber auch eine nicht zu unterschätzende Verantwortung. Aufgaben werden nicht einfach wegdiligiert. Die Mitarbeiter sollen Freude an ihrer Arbeit haben, sich mit ihren Stärken einbringen, aber auch zugeben, wo sie Schwächen haben. „Es ist für viele ein Umdenken. Aber sobald die Leute dran glauben, funktioniert es“, erklärt Marcus Lenge. Selbst die Ziele stecken sich die Mitarbeiter selbst. In der Regel seien diese ambitioniert. „Wir sind ein bisschen wahnsinnig“, sagt der 46-Jährige offen. So werde eben auch gearbeitet wie verrückt. Denn das Team sei hoch motiviert.

Auch von den Kunden und Lieferanten wird ein Verhältnis auf Augenhöhe erwartet: „Wenn es mit den Leuten passt, dann ist jedes Problem zu lösen“, schildert Iwan Oude Luttikhuis. So wurde ein recht großer Kunde auch schon mal erklärt, dass man besser nicht mehr zusammen arbeite: „Er wollte sich über uns stellen“, sagt der Niederländer.

Härtetest auf den Faroer Inseln

Onlevel hat sich vor zweieinhalb Jahren an der Budberger Straße in Emmerich angesiedelt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Das Unternehmen hat seine Ursprünge im Stahlbau. Es folgten einige Übernahmen und Wechsel. Als 2012 Oude Luttikhuis die Geschäftsführung übernahm, folgte ein Wechsel zum Handel. 2015 stieg Lenge ins Geschäft ein. Die Geländermontage wurde 2017 abgetrennt und firmiert heute unter Sparq in Heerenveen: „Unsere Projekte haben unseren Kunden Konkurrenz gemacht. Deshalb war die Trennung nötig.“ Nachdem man in Emmerich erst in einer Garage am Groendahlscher Weg beheimatet war, entstand vor zweieinhalb Jahren der Neubau an der Budberger Straße.

Onlevel unterhält Produktionen in Haan nahe Solingen, Spanien, Türkei und Shanghai. Auch in England gibt’s eine Zweigstelle. 27 Mitarbeiter zählt Onlevel in Emmerich und England. 90 Prozent des Geschäfts machen sie in Europa, aber die ganze Welt ist relevant. Eine Teststation betreibt Onlevel auf den Faroer Inseln, auf einem Berg neben einer Wetterstation. Hier können die Geländer echte Härtetests bestehen.

Im Sinne der Umwelt: 2017 den Europäischen Innovationspreis erhalten

Das Unternehmen löst sehr gerne von üblichen Praktiken. Denkt die Dinge neu. Guckt sich in anderen Branchen um. Schon 2017 erhielt Onlevel den Europäischen Innovationspreis, ein Umweltpreis, für ihre selbst entwickelte Klemmbefestigung. „Es gibt viele Klemmen für alles. Wir haben eine verstellbare, universelle entwickelt. Für alle Glasdicken und auch andere Materialien“, erklärt Oude Luttikhuis. Mit der neuen Fertigungsmethode Progressive Stamping, die ähnlich in der Automobilbranche eingesetzt wird, sei es gelungen, die Klemme Chronos komplett in Deutschland und nicht in Asien zu fertigen. Sie kann zu marktüblichen Preisen verkauft werden.

Bewusst werden Produkte emotionalisiert, bekommen Namen wie Skyforce oder Lazortrack statt irgendwelcher nichts sagender Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Onlevel macht unglaublich viele Videos: „Wer will heute noch eine Gebrauchsanweisung lesen?“, fragt Marcus Lenge.

Sich einfach mal sagen, was „Scheiße“ ist

Regelmäßig werden sogenannte „Ich finde scheiße...“-Runden durchgeführt. Wer etwas zu kritisieren hat, spricht es hier offen an. „Wir sprechen miteinander, nicht übereinander“, sagt Lenge.

Ein 1200 m2 großes Lager hält Onlevel in Emmerich vor. Eine Fläche für weitere 1200 m2 hätte die Firma dahinter aber noch parat. Der Trend sei aber ein anderer: „Ein automatisiertes Hochregallager wäre hier möglich“, sagt Marcus Lenge. Dies würde einer sechsfachen Größe bei gleicher Lagerfläche gleichkommen.

Das Lagervolumen liegt bei gut 800.000 Euro. Die Umschlaghäufigkeit ist mit sechsmal höher als die durchschnittlich 1,5. 1700 verschiedene Produkte hält Onlevel vor. Am Tag gehen etwa 20-30 größere Sendungen hinaus.

>> Es werden Mitarbeiter und Azubis gesucht

Onlevel sucht Mitarbeiter aus der Region, um sich hier stärker zu verwurzeln. „Wir suchen Techniker“, sagt Iwan Oude Luttikhuis. Aber auch weitere Initiativbewerbungen hört sich das Unternehmen immer gerne an. Wer weiß, was sich entwickelt. Aktuell sind in Emmerich drei Azubis im Einsatz. Zum. 1. August 2020 werden wieder drei gesucht: Techniker, Lagerist und Industriekaufmann. Bewerbungen sind willkommen.

Konkurrenz in der Branche gibt es übrigens auch in Emmerich: Q-Railing habe aber ein breiteres Produktprogramm. Es überrascht nicht, dass einige ehemalige Q-Railing-Mitarbeiter heute bei Onlevel tätig sind, wie Oud Luttikhuis selbst auch.