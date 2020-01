Emmerich: Feierten die Einbrecher im Jugendcafé am Brink?

Wer kann der Polizei Hinweise zum Einbruch beim Juca in Emmerich geben?

Emmerich. Am Wochenende drangen Unbekannte ins Jugendcafé in Emmerich ein. Dort tranken sie Alkohol, rauchten und hinterließen die Räume verschmutzt.

Zwischen Freitag, 17. Januar, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum städtischen Jugendcafé am Brink an der Paaltjessteege in Emmerich.

Die Täter hielten sich offensichtlich mehrere Stunden im Gebäude auf, konsumierten Alkohol und rauchten, berichtet die Polizei. Haben sie dort etwa gefeiert? Sie hinterließen die Räume in einem stark verschmutzten Zustand und blieben unerkannt. Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen