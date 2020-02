Emmerich. Der Konzern Essity freut sich über die Auszeichnung als „Top Arbeitgeber“. Im Werk in Emmerich sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt.

Emmerich: Essity wurde als „Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Der weltweit tätige Konzern Essity aus Schweden wurde jetzt als besonders mitarbeiterfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. Essity ist eine Holding, der auch das Emmericher Werk von BSN-Jobst angehört. In Emmerich werden unter anderem Kompressionsstrümpfe, Bandagen und andere medizinische Produkte hergestellt. In einer Presseerklärung freut sich Essity über die Auszeichnung als „Top Arbeitgeber“ durch das Top Employers Institute mit Sitz in Düsseldorf.

Lagerleiter mit 31 Jahren

Nach Firmenangaben sind zehn Bereiche kontrolliert worden. Unter anderem seien Noten für die Unternehmenskultur, Talentstrategie, Mitarbeiterförderung und Führungskräfteentwicklung vergeben worden. Essity Personaldirektor Yves Lagarde betonte die Bedeutung der Mitarbeiterförderung, um deren Potenziale weiterzuentwickeln und auszuschöpfen.

Als gelungenes Beispiel wird die Biografie von Eric Spelleken angeführt, der im Werk Emmerich arbeitet und dort die Lagerlogistik leitet. Insgesamt werden 320 Mitarbeiter am Standort Emmerich beschäftigt.

Die Karriere des Eric Spelleken

Spelleken (31) habe seine Karriere 2017 als Prozessingenieur begonnen und trage heute die Verantwortung für die Logistik. Gemeinsam mit 35 Kollegen sei er für den korrekten Ein- und Ausgang von täglich bis zu 35.000 Artikeln verantwortlich. „Die Logistik hatte ich ursprünglich gar nicht auf dem Schirm“, wird er im Pressetext zitiert. „Nachdem ich von meinen Vorgesetzten auf die offene Stelle angesprochen wurde, war mir aber schnell klar: Das ist für mich genau der richtige Entwicklungsschritt.“

Professionelle Schulungen

Das Training, mit dem der schwedische Konzern junge Führungskräfte auf ihre Aufgaben vorbereitet, fand Eric Spelleken für seine neue Rolle extrem hilfreich. „Aber das trifft grundsätzlich auf das Schulungsangebot bei Essity zu, das ausgesprochen professionell und gut organisiert ist“, erzählt er.