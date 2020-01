Emmerich: Eltener Schützen sammelten über 3.725 Euro

Die St. Martinus-Schützenbruderschaft sammelte erneut für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Wie berichtet, wurde die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) auch in diesem Jahr wieder von den Emmericher Schützenvereinen im November durchgeführt.

Nach dem Weggang der Bundeswehr aus der Hansestadt im Jahr 2008 war dies die nunmehr zwölfte Sammlung, die die Emmericher Schützen übernommen haben. Im Ortsteil Elten (rund 4.800 Einwohner) sammelten 25 Schützenbrüder aus zwölf verschiedenen Schützenzügen der St. Martinus Schützenbruderschaft Elten erneut überaus erfolgreich.

Das Ergebnis konnte seit Beginn der Sammlungen im Jahre 2008 regelmäßig gesteigert werden. So auch wieder in diesem Jahr. Mit einer Summe von 3.725,15 Euro konnte erneut ein neuer Rekord-Höchstwert in Elten durch die Freiwilligen erreicht werden – und dies in einem Sammlungszeitraum von nur knapp zwei Wochen, in der sie bei Wind und Wetter in ihrer Freizeit und in Uniform für den VDK auf die Straße gingen.

Seit dem Jahre 2008 ist damit ein Gesamtbetrag allein in Elten von über 33.100,00 Euro zusammengekommen. Für die investierte Zeit wurden die ehrenamtlichen Sammler als kleines Dankeschön zum Mus-Essen eingeladen. Brudermeister und Vorsitzender Heinz Wienhoven sprach den Dank der Bruderschaft für die Beteiligung und den Einsatz der Kameraden aus.

Schützen danken der Eltener Bevölkerung

Nicht zu vergessen: Die Schützen haben die Sammlung zwar durchgeführt, das gesammelte Geld aber wurde von der Eltener Bevölkerung gespendet. Deshalb gehört der Dank besonders den Mitbürgern in Elten. Zehn Prozent vom Sammelergebnis dürfen die Sammler für sich behalten. Die Eltener Sammler waren sich von Beginn an einig, dass auch diese Summe stets einem guten Zweck zugeführt wird.

In diesem Jahr wurde der Betrag in Höhe von 370 Euro an den AWO-Ortsverband Elten gespendet. Der Ortsverband veranstaltet auf dem Eltenberg am Grillplatz der Stadt Emmerich jedes Jahr für Kinder ein mehrtägiges Abenteuer-Zeltlager.

Spende kommt dem Zeltlager zugute

Der Spendenbetrag soll dem Zeltlager zugutekommen. Stellvertretend für die Eltener Schützen überreichten die beiden Sammler Zugführer Ralf Derksen sowie der stellvertretender Brudermeister Henry Slagmeulen den Scheck an Fabian Wehren, den Vorsitzenden AWO-Ortsverbands Elten.