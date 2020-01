Emmerich. In Emmerich wurde ein Mittelaltermahl angeboten. Tourismuschefin Dr. Manon Loock-Braun freut sich, dass so die Hanse erlebbar gemacht wird.

Emmerich: Eine gelungene Zeitreise mit kulinarischem Kick

Allein schon das Ambiente des Raumes in dem „Hotel Stadt Emmerich“ wirkte standesgemäß: Tonkrüge auf dem Tablett, Brot mit Schmalz und Besteck mit Holzlöffeln zierten die U-förmig gedeckte, mittelalterliche Tafel. „Nur der „Graf“ hat ein gülden Besteck und Zitronenwasser in der Schüssel zum Händesäubern“, erklärte der Gastgeber des Abends, Frank Telaar, warum sich der Kopfplatz unterschied.

Gastgeber in der Rolle des Herolds unterwegs

Telaar war als Herold in der Rolle des Magister Speculatius-Quacksalber und Geschichtenerzähler passend zum Abend gekleidet. Genauso historisch im Gewand erschien die Emmericher Tourismusmanagerin Dr. Manon Loock-Braun. „Emmerich war ja bis Ende des 14. Jahrhunderts Hansestadt und seit 1980 wieder als eine von 190 Hansestädten weltweit“, schlug sie den Bogen zu heute. „Aber Du siehst hier nicht die Hanse – also musst du sie erlebbar machen.“ Das sei der Grund, Abende wie dieses Mittelaltermahl auszurichten.

Spannende Unterhaltung

„Gott zum Gruße“ hieß es dann bei der Begrüßung der zwanzig Gäste – einer Familie aus Haldern und Mitarbeitern einer Physiotherapie-Praxis des „Jan Graf ten Bosch.“ Niemand hatte dabei eine Vorstellung davon, was ihn erwartete. „Das stand in der Zeitung – wir werden bestimmt Spass haben“; meinte Anna Zachert. „Ich lese alles, was mit Geschichte zu tun hat“, war es für Ludger Otten besonders spannend. „Wir erwarten spannende Unterhaltung. Das ist so was Unvergessliches“, meinte der „Graf“.

Zur Begrüßung verlas der Magister Speculatius die Namen aller Anwesenden und wies ihnen humorvoll eine historische Figur zu – ob nun als Äbtissin Ingrid, „die im Volke die Metaxa-Hexe“ genannt wird, Jungfrau Pia, die den Minnesang vortragen sollte oder „Müllersfrau Anna, die die Kunst des Korntrinkens beherrscht.“ Danach wurden die Tonbecher gereicht, und der Graf durfte bei jeder Runde mit „Allvoll“ das Trinken eröffnen. „Das bedeutet nicht, dass alle voll sein sollen, sondern drückt die Hoffnung aus, dass alle Becher voll sind.“

Fünf Gänge wurden aufgetischt

Später beim Essen hieß es dann „Habet einen Wohlgeschmack“. Zwischen den insgesamt fünf Gängen – Schmalzbrot, kleinem Salatteller, Suppe, Schweinshaxe mit Kraut und Knödeln und Obstteller – bot Telaar den Gästen ein unterhaltsames Programm. Er reichte den Anwesenden die Waffen der damaligen Zeit wie den Fränkischen Einhänder oder den Streithammer. Er erläuterte Sprichwörter, die aus dem Mittelalter bis heute bekannt sind wie „Alles in Butter“, weil man damals teures Porzellan in fester Butter transportierte oder „Etwas im Schilde führen“, als man das Wappen trug „wie heute auch auf der Rückseite von Nummernschildern.“

Danach stellte er eine Art Gehirnoperation nach und endete zum Schluss mit einer mittelalterlichen „Gerichtsverhandlung.“ Die Gäste hatten an dem Abend jedenfalls ihre helle Freude. „Das war toll, hat richtig Spaß gemacht“, lautete das Fazit von Jan van den Bosch.