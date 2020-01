Emmerich: Einbrecher wollten in Mehrfamilienhaus eindringen

Emmerich. Zu einem Einbruchsversuch ist es am Montag in Emmerich gekommen. Unbekannte hatte die Haustür geöffnet, sind aber dann geflüchtet.

Einbrecher haben sich am Montag in Emmerich rumgetrieben. Wie die Polizei meldet, stellte am Montag ein Anwohner eine Hebelmarke an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Speelberger Straße in Emmerich fest.

Haustür stand einfach offen

Er selbst hatte gegen 12 Uhr das Haus verlassen, kehrte gegen 13 Uhr zurück und wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam, weil die Haustür offen stand. Die unbekannten Täter waren bereits geflüchtet, ohne weiter in das Haus einzudringen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.