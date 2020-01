Elten. Diebe stahlen in Emmerich aus einem ehemaligen Getränkemarkt, der renoviert wird, mehrere Eimer mit Farbe und flüchteten.

Emmerich: Einbrecher stehlen Farbe aus Gebäude

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude an der Groenlandstraße ein, in dem sich in der Vergangenheit ein Getränkemarkt befand und das derzeit renoviert wird. Die Täter hebelten eine Seitentür auf, um sich Zugang zu verschaffen. Sie entwendeten mehrere 5-Liter-Eimer mit grauer Farbe und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Emmerich unter entgegen.