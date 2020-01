Emmerich: Ein Tresor wurde aus einem Wohnhaus gestohlen

Die Tresor-Diebe hebelten an der Schützenstraße in Emmerich ein Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen.

Emmerich. An der Schützenstraße in Emmerich stahlen unbekannte Täter einen Wandtresor aus einem Wohnhaus. Zeugen hörten zwei Frauen: Standen sie Schmiere?

Ein Wandtresor wurde in Emmerich aus dem Keller eines Wohnhauses gestohlen. Am Samstag, 25. Januar, zwischen 16 und 20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf, um in das Wohnhaus an der Schützenstraße zu gelangen.

Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, brachen im Haus noch eine weitere Tür zum Keller auf und stahlen einen Wandtresor.

Zeugen hörten Glas splittern

Zeugen hatten gegen 17.15 Uhr Glas splittern hören, zudem nahmen sie zwei weibliche Stimmen wahr. Es wäre denkbar, dass zwei Frauen während des Einbruchs Schmiere standen, berichtet die Kreis Klever Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.