Emmerich: Ein Motorrad der Marke Aprilia wurde gestohlen

Die Kreis Klever Polizei bittet um Hinweise zu einem Motorraddiebstahl in Emmerich.

Emmerich. Ein schwarzes Motorrad der Marke Aprilia ist in Emmerich an der Schillerstraße gestohlen worden. Auffällig ist ein Topcase auf dem Heck.

Ein Motorrad wurde in Emmerich gestohlen. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 11. Dezember, 18 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes Motorrad vom Typ Aprilia Leonardo, das auf einem Grundstück an der Schillerstraße abgestellt war.

Die Polizei bittet um Hinweise

Das Motorrad trägt das Kennzeichen KLE-XO12, auf dem Heck ist ein silbernes Topcase angebracht, berichtet die Kreis Klever Polizei.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.