Emmerich: Ehemaliger Jugendchor erinnert an Erfolgsplatte

Viele Emmericher können sich sicherlich noch gut an denKantor Christoph Niesemannerinnern, der vor etwa 40 Jahren Organist und Chorleiter an St. Aldegundis war. In dieser Zeit gründete er auch einen Jugendchor. Die Arbeit mit dem Chor war von großem Erfolg gekrönt, denn Niesemann konnte mit seinem Chor beim Landeswettbewerb 1980 „Jugend singt“ den ersten Preis erzielen.

Auch aktuelle Chorstücke gesungen

Der von da an so genannte Landesjugendchor erzielte ebenfalls mit einer Langspielplatte (Titel: Weihnacht in aller Welt) große Erfolge. Erfreulicherweise hat man sich an die auf dieser Platte aufgenommenen Arrangements erinnert und präsentierte viele dieser Lieder und andere aktuelle Chorstücke in einem weihnachtlichen Konzert zwischen den Jahren in der St. Georg-Kirche in Hüthum.

Cornelia Burgers und Andreas Puttkammer leiteten das Ensemble

Cornelia Burgers und Andreas Puttkammer leiteten das Ensemble, das aus Mitgliedern des ehemaligen Jugendchores und den Castle Singers bestand. Vor einem zahlreichen erwartungsvollen Publikum begann der Chor seine weihnachtliche Reise mit In Dulce Jubilo. Sofort war man von dem sehr disziplinierten Chorklang begeistert und freute sich über den Anteil an guten Männerstimmen, die den Gesamtklang optimal mit bestimmten.

Festlich geschmückter Chorraum

Die etwa 30 Chormitglieder standen im festlich geschmückten Chorraum, gemeinsam mit den Instrumentalisten des Abends: Malte Stum (Violine) und Kai Wanders (Violine) sowie Gerlinde Puttkammer und Norbert Voss am Klavier. Dieser musikalischen Einführung folgte dann sehr innig und verhalten O Jesulein zart. Entsprechend der Botschaft der Schallplatte Weihnacht in aller Welt berücksichtigte man anschlie-ßend europäische Lieder. Hoe leit det kindeken aus dem Niederländischen ist den Niederrheinern sicher verständlich, den der auch in Emmerich bekannte Hermann van Veen schrieb den Songtext nach einem Volkslied.

Das Konzert war in der Hüthumer Kirche. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Der schwedische Komponist Gustaf Nordqvest schrieb vor etwa 100 Jahren das Weihnachtslied Jul Jul strälande Jul. Dieser Song spiegelt die weihnachtlichte Stimmung besonders gut und wurde auch so interpetiert.

Mehrere Spirituals zum Abschluss

Den Abschluss des weihnachtlichen Konzertes zwischen den Jahren bildeten mehrere Spirituals. Das bekannteste von ihnen – Amen – hörten die Gäste in einer Bearbeiung von Norman Luboff.

Die zahlreichen Besucher konnten dem Initiator des Ganzen, Christoph Niesemann, der die Initiative zur Schallplatte gegeben hatte, leider nicht für das gelungene Konzert danken, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte. Eine andere Gelegenheit gibt es ja vielleicht für den Chor im kommenden Jahr.