Hüthum. Zum Start ins neue Jahr gab’s die traditionelle Mundartmesse der Narren. Diesmal in Hüthum. Auf und nieder beim Halleluja-Lied zum Abschluss.

Emmerich: Doppelter Segen für Jecke im Hüthumer Dom

Es war der Wunsch des Prinzenpaares Melanie und Gregor, dass die 23. Narrenmesse in Platt in der St. Georg-Kirche in Hüthum stattfinden sollte. Das wusste Organisator Hermann Hellebrand. Und als Pfarrer Theo van Doornick das Gotteshaus betrat, scherzte dieser zu Hellebrand mit Blick auf die Lektorenbank: „Du hast schon mal einen sicheren Platz.“ Das hatte das Geck-Ehrenmitglied wahrlich. Nur Minuten später füllte es sich.

Zunächst eroberten die kleinen Narren „Hüthums Dom“. Und Pfarrer van Dornick fungierte als Platzanweiser fürs Kinderprinzenpaar Arthur I. und Pia I. und deren Garde. Genau auf der anderen Seite nahmen die großen Tollitäten Melanie und Gregor und ihr närrischer Hofstaat Platz.

Für Nichtkenner des Emmeriks Platt gab es ein Heftchen

Augenzwinkern zwischen Pfarrer und Prinzessin: Schließlich ist sie die Leiterin des St. Georg-Kindergarten in diesem Ortsteil. Man werde langsam und deutlich reden, versprach Konzelebrant Ewald Brammen. Als Unterstützung für die Nichtkenner des Emmeriks Platt half das kleine Heftchen zur Mundartmesse. Neben Vertretern der Vereine und des Geck gesellten sich viele aus Groß-Emmerich dazu und verfolgten die Predigt (auf Platt: de Präk) von Theo van Doornick.

Die brachte es Betreff der närrischen Zahl 11 auf den Punkt. Denn sie sei ein besonderes Codewort zur Zeit der Besetzung des Rheinlands durch die Preußen gewesen. Sie spiegele „gut verklausuliert“ die Ideale der Französischen Revolution wieder, „die sie im echten Leben nicht mehr in Gänze ausleben durften: e für egalité, l für liberté und f für fraternité.“ Halt zusammengesetzt e-l-f, das ja auch für Elferrat, Elfter im Elften oder dem Sitzungsbeginn um 19:11 Uhr stünde.

Organist präsentierte sich komplett im Karnevalsfieber

„Von Euren Wurzeln her steht Ihr für diese Ideale ein, die ihren Ursprung in der biblischen Botschaft und ihrem Menschenbild haben“, wusste der Geistliche auf Platt mit Blick auf die Jecken: „Damit könnt Ihr Euch gerade in heutiger Zeit echt gut sehen lassen.“ Komplett im Karnevalsfieber präsentierte sich auch der Organist, der die Orgelversion von „Et Trömmelke“ zur Kommunion und zum Auszug zum Besten gab.

Bei so viel Narretei erhielten die Geistlichen auch vom großen und kleinen Prinzenpaar ihre Orden, die sie fortan für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit getreu der Französischen Revolution in der fünften Jahreszeit sicherlich tragen werden.