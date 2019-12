Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Emmerich-Leegmeer. In der Nacht zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter einen VW Multivan an der Sternstraße in Emmerich zu stehlen. Doch dann ertönte der Alarm.

Emmerich: Die Alarmanlage schreckte die Autodiebe wohl ab

Am frühen Donnerstagmorgen gegen kurz nach 2 Uhr wurden Anwohner an der Sternstraße in Leegmeer von der Alarmanlage eines dort abgestellten Autos wach. Als der Besitzer des Wagens nach draußen ging um nachzuschauen, stellte er Beschädigungen am Schloss des blauen VW Multivan fest, berichtet die Polizei.

Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, den Wagen zu öffnen. Die Alarmanlage schreckte sie von ihrem Vorhaben jedoch ab und sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830.