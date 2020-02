Emmerich. Das Zentrum für Betreuung und Pflege an der Kaserne in Emmerich wurde feierlich eröffnet. Das Coronavirus verhindert den Besuch des Ministers.

Bereits 2016 gab es den ersten Spatenstich für das Zentrum für Betreuung und Pflege in Emmerich der Korian-Gruppe. Viel Geduld haben die Macher haben müssen, bis im Oktober diese Modelleinrichtung eröffnete. Am Freitag gab es die offizielle Eröffnung auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände. Viele Gäste kamen ins Haus A, um das Glas zu erheben.

Eigentlich sollte auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu diesem Festakt kommen. Doch das Ministerium stehe gerade Kopf wegen des Coronavirus, berichtete Gerhard Hermann, Leiter der Abteilung Pflege im Gesundheitsministerium, der stellvertretend für Laumann nach Emmerich kam. Mit einer geliehenen Krawatte, denn eigentlich hatte er heute keinen offiziellen Termin im Plan.

Laumann ließ einige Worte übermitteln

Den ökumenischen Segnungsgottesdienst übernahmen Pfarrerin Anke Mühlenberg-Knebel und Diakon Manfred Wiskamp. Foto: Heiko Kempken / Funke Foto Services

Laumann ließ aber einige Worte auch übermitteln: „Das Prinzip unserer Regierung lautet, jeder Mensch soll selbst entscheiden, wo er lebt – auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Deshalb brauchen wir neue Pflegeheime. Ganz besonders, wenn sie so modern und freundlich aussehen, wie dieses hier in Emmerich.“

Inzwischen, so berichtete Dimitrios Karas, der Leiter der Emmericher Einrichtung, konnte Mitte Februar auch die Tagespflege eröffnet werden: „Hier finden täglich 20 Gäste Platz, ihren Tagesablauf in der Gemeinschaft zu leben und in dieser Geselligkeit vergeht so manche Stunde wie im Flug.“ Ein Gebäudekomplex ist übrigens noch nicht eröffnet, vor allem, weil Fachkräfte fehlten, so Karas.

Plattform-Einrichtung mit Modellcharakter

Der Eingang des Hauses A des neuen Pflegezentrums in Emmerich. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Christian Gharieb, Chief Operating Officer der Korian Deutschland, hob hervor, dass in Emmerich eine sogenannte Plattform-Einrichtung entstanden sei mit einer vollstationären, einer teilstationären Behandlung, einer Demenzbetreuung, betreutem Wohnen und einer ambulanten Betreuung. Dies sei eine „vernetzte Versorgung auf höchstem Niveau“, das die Menschen – Patienten wie Mitarbeiter – in den Fokus rücke: „Wir versprechen, dass wir tagtäglich den höchsten Qualitätsstandards folgen.“

Gerhard Hermann stellt heraus, die Korian-Gruppe habe erkannt, dass es viele herausfordernde Bereiche gibt: „Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen.“ Seit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes 2017 sei die Zahl der Pflegebedürftigen deutlich gestiegen; allein 2017 um ein Fünftel. Die Fachkräfteentwicklung habe dem Trend nicht nachkommen können bisher. Deshalb hofft Hermann, dass auch im Emmericher Pflegezentrum kräftig ausgebildet werde.

Das Ärztehaus Pued könnte zeitnah voran kommen

Bürgermeister Peter Hinze zeigte sich sehr zufrieden, dass an der Kaserne eben ein solcher Gesundheitspark entstanden sei und nicht irgendetwas anderes. Denn schließlich sei Emmerich eine ländliche Kommune, die wächst, entgegen jeglicher Demografie-Trends. „Wer hier in fünf Jahren geboren wird, der weiß vielleicht, dass er in 85 Jahren hier noch zuhause sein wird.“

Zudem ließ Hinze aufhorchen, dass womöglich nächsten Monat auf der anderen Straßenseite schon der Bau für das Pued – Partner unter einem Dach – starten könnte. Wie berichtet entstehen hier mehrere medizinische Ansiedlungen unter einem Dach: ein Ärztehaus, in dem etwa auch Physiotherapeuten, Optiker, Logopäden etc. denkbar sind.

>> Zahlen und Daten zu dem neuen Zentrum

Zur Eröffnungsfeier des Zentrums für Betreuung und Pflege der Korian-Gruppe in Emmerich konnte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wegen des Coronavirus’ nicht kommen. Die Torte schneiden hier an: Bürgermeister Peter Hinze, Gerhard Hermann (Laumann’s Vertreter), Einrichtungsleiter Dimitrios Karas und Christian Gharieb, COO der Korian Deutschland. Foto: Korian

In dem neuen Zentrum finden 120 Bewohner Platz, 80 in der stationären Pflege, 40 dementiell erkrankte Personen. Ferner werden 48 barrierefreie Appartements im Betreuten Wohnen vorgehalten. 20 Plätze zählt die Tagespflege. Es gibt eine eigenen ambulanten Dienst. Ein Frisörsalon und eine Cafeteria runden das Angebot ab. Demnächst wird eine Bushaltestelle direkt am Seniorenzentrum angefahren.

Korian ist einer der größten Anbieter von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen für Senioren nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Allein in NRW zählt die Gruppe über 50 Einrichtungen.