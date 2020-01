Emmerich. In einem Antrag an den Stadtrat Emmerich schlägt die CDU 3000 Euro an finanzieller Unterstützung der Stadt für das große Stadtschützenfest vor.

Emmerich: CDU will Jubiläumsstadtschützenfest unterstützen

Die CDU-Ratsfraktion will das 50-jährige Jubiläumsstadtschützenfest in diesem Jahr unterstützen. In einem Antrag an den Stadtrat schlägt sie 3000 Euro an finanzieller Unterstützung der Stadt für das große Stadtschützenfest vor. Das Geld soll an die Emmericher Schützengemeinschaft 1969 gehen.

„Die Emmericher Schützengemeinschaft organisiert sieben Bruderschaften und eine Gesellschaft im Stadtverband der Emmericher Schützengemeinschaft 1969. Die

Bruderschaften nehmen allgemeine caritative und soziale Verpflichtungen in ihren Ortsteilen wahr. Das geht von Seniorenbetreuung, Kriegsgräbersammlung, über Karnevalsveranstaltungen, einzelne Schützenfeste, bis hin zu Weihnachtsfeiern sowie der Baumpflanzaktionen, in der die Schützengemeinschaft jedes Jahr neun Bäume im Stadtgebiet pflanzt“, heißt es im CDU-Antrag.

Niederländische Gäste sollen eingeladen werden

„Seit dem Jahr 1987 – als die Schlagbäume zwischen Deutschland und den Niederlanden abgebaut wurden – besteht eine enge Freundschaft der Schützen beiderseits der Grenze, die in Besuchen ihren Ausdruck findet. Zum Jubiläumsstadtschützenfest möchte die Emmericher Schützengemeinschaft

erneut Gäste aus den Niederlanden einladen. Das kostenintensive Engagement der Emmericher Schützengemeinschaft und die Ausrichtung des Festes zum Jubiläum sollte durch die Stadt unterstützt werden.“