Die CDU in Emmerich möchte mehr Geld für die Gestaltung der Spielplätze bereitstellen.

Emmerich. Die CDU möchte in Emmerich mehr Geld zur Anschaffung von Spielgeräten und für die Neueinrichtung von Spielplätzen bereitstellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: CDU möchte Etat für Spielplatzgestaltung erhöhen

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Emmerich hat den Nachwuchs im Blick. Und so stellen die Christdemokraten nun einen Antrag zur Spielplatzoffensive für Emmerich am Rhein.

Dessen Inhalt? Für die Anschaffungen von Spielgeräten und/oder die Neueinrichtung von Spielplätzen im Stadtgebiet soll der Ansatz im Haushaltsplan 2020 bis 2024 jeweils von 20.000 Euro auf

65.000 Euro erhöht.

CDU möchte moderne Spielplatzgestaltung in Emmerich

Gründe dafür nennt die CDU auch. So belaufe sich der Ansatz für die Spielplätze im Stadtgebiet Emmerich seit mehreren Jahren unverändert auf 20.000 Euro. Der Haushaltsansatz sei schon seit Jahren nicht ausreichend, um „eine moderne Spielplatzgestaltung für unsere Kinder vorzunehmen“, so die CDU in ihrem Antrag.

Des Weiteren könnten nach der Auflösung der Kolpingwerkstatt einfache Reparaturarbeiten nicht mehr so problemlos durchgeführt werden. Bei der letzten Spielplatzbegehung am 12. September 2019 hätte sich außerdem gezeigt, dass aufgrund veränderter Normen funktionsfähige Spielgeräte abgebaut werden müssen und dadurch teure Ersatzbeschaffungen nötig sind.

Christdemokraten wollen eine familienfreundliche Stadt realisieren

Allein die Kosten für die notwendigen Ersatzbeschaffungen sind deutlich höher als der Haushaltsansatz von 20.000 Euro.

Für die Christdemokraten ist klar: „Wollen wir eine familienfreundliche Stadt sein und für unsere Kinder gute und sichere Spielplätze vorhalten, ist es unumgänglich, den Etat dafür deutlich zu erhöhen, insbesondere auch um punktuell mit neuartigen und attraktiven Spielgeräten planen zu können.“