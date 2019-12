Emmerich: Bürgermeister Hinze kritisiert den rohen Umgang

Ungewöhnlich startete am Dienstag die letzte Ratssitzung des Jahres in Emmerich. Bürgermeister Peter Hinze kritisierte eine „Verrohung der Gesellschaft“. Konkret ging es ihm darum, dass Verwaltungsmitarbeiter zunehmend beleidigt, bedroht, sogar körperlich angegangen würden. Er mahnte an, dass Diskussionen stets sachlich geführt werden sollten. Besonders in der sozialen Medien sei der „Ton nicht in Ordnung“.

An den Rat appellierte er: „Ich bitte darum, dass wir gemeinsam Flagge zeigen.“ Am Mittwoch um 12 Uhr wurde zudem eine Gedenkminute für den Kölner Verwaltungs-Mitarbeiter abgehalten, der jüngst bei einem Hausbesuch erstochen wurde. Die Ratsmitglieder klopften laut ihre Zustimmung.

Letzter Beschluss für Dornick: Militärische Konversion nun abgeschlossen

Die Konversion militärischer Flächen seitdem sich die Bundeswehr 2008 aus Emmerich verabschiedet hat, fand am Dienstagabend ihren Schlusspunkt. Mit dem Satzungsbeschluss für das Baugebiet am ehemaligen Pioniergelände habe „ein gutes Stück Arbeit“, sein Ende gefunden, so Dr. Wachs. Auch Dr. Matthias Reintjes, CDU-Fraktionschef, zeigte sich erfreut: „Es ist ein guter Erfolg für Dornick. Es zeigt, dass sich das Bohren dicker Bretter gelohnt hat.“ Durch eine Sonderregelung sind schon einige Häuslebauer am Werk.

Auf Antrag der BGE gab es bei der Stellplatzsatzung folgende Anpassungen: Die Stellplatzsatzung wird in Emmerich zum 1. Juli 2020 geändert. Die kalkulierten Herstellungskosten von Parkeinrichtungen sollen nur noch soweit umgelegt werden, dass sich die bisher kalkulierte Stellplatzablöse möglichst halbiert.

Für Stellplätze wird die Ablöse günstiger

Ferner prüft die Verwaltung, ob die Emmericher Innenstadt und der Ortskern Elten in Zukunft gänzlich von der Stellplatzsatzung ausgenommen werden können. Gewerbe- und auch Wohnansiedlungen werden berücksichtigt. In der Zwischenzeit wird das von der Verwaltung vorgeschlagene Förderkonzept umgesetzt. Pro Einheit sind vier Stellplätze förderwürdig. Das Fördervolumen liegt bei 73.000 Euro.

Etliche weitere Themen, die zuletzt in den Ausschüssen diskutiert wurden, verabschiedete der Rat nun final. Wie angekündigt wird die Gebühr für den Winterdienst 2020 von 0,92 auf 1,02 Euro pro laufendem Meter Straßenanbindung steigen. Bei der Straßenreinigung geht von 1,90 €/m2 auf 2,44 €/m2. Haken dran.

Die Friedhofsgebühren steigen um 8,5 Prozent

Die Schmutzwassergebühr steigt für Normaleinleiter von 3,23 €/m3 in 2020 auf 3,45 €/m3. Für Niederschlagswasser geht sie von 1,14 €/m3 runter auf 0,86 €/m3 runter. Ein Musterhaushalt spart insgesamt gut sechs Euro im Jahr. Haken dran.

Die Friedhofsgebühren steigen um 8,5 Prozent, wie CDU und BGE beantragt hatten. Die Verwaltung hatte 20 Prozent vorgeschlagen. Haken dran.

Diverse Förderungen in der Jugendhilfe

Für das Klever Schulmodell, einem Förderprogramm zum besseren Übergang von der Schule in den Beruf, werden 2020 noch die Kosten durch die Rudolf W. Stahr-Stiftung übernommen. Die Stadt wird 2021 die Kosten von rund 10.800 Euro übernehmen. Haken dran.

Die Förderrichtlinie in der Kindertagespflege wird demnächst noch überarbeitet. Aber vorläufig wurde der Stundensatz von vier auf 4,50 Euro erhöht. Haken dran.

Die Weiterführung der Frühen Hilfen für Kinder bis drei Jahren ist beschlossen. So fließt ein Betrag von 12.500 Euro aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen nach Emmerich. Haken dran.

Heimatpreis wird beim Neujahrsempfang verliehen

Für den Jahresabschluss 2017 wurde Bürgermeister Peter Hinze entlastet. Haken dran.

Der Wirtschaftsplan des städtischen Kulturbetriebs KKK 2020 mit einem Volumen von 1,1 Millionen Euro ist beschlossen. Haken dran.

Der Schützengemeinschaft Emmerich wird auf dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters am 16. Januar der Heimatpreis der Stadt Emmerich verliehen – dotiert mit 5000 Euro. Haken dran.