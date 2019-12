Emmerich: BGE möchte ein Streetart-Projekt am Neumarkt

In der Bocholter Innenstadt ist derzeit auch eine Großbaustelle eingerichtet. Der Bauzaun wird mit Streetart attraktiv gestaltet. Vergleichbares hat die BGE für Emmerich im Sinne. Etwa am Neumarkt.

Emmerich. Mit Streetart könnten Baustellen in Emmerich verschönert werden, meint die BGE. Und beantragt ein solches Pilotprojekt am Neumarkt einzuleiten.

Die BGE möchte ein Pilotprojekt Streetart am Neumarkt in die Wege leiten. Einen entsprechenden Ratsantrag hat die Fraktion zur politischen Beratung eingereicht.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, im Jahr 2020 federführend dieses künstlerische Pilotvorhaben zu projektieren, zu finanzieren und dieses zeitnah bis zu den Herbstferien 2020 umzusetzen.

Das Projekt könnte Schule machen

„Mit dem Pilotprojekt soll für die Bürgerschaft und Tagestouristen die noch für Jahre hinnehmbare Baustellensituation am Neumarkt künstlerisch aufgewertet. Gleichzeitig wird die Jugend für ein innovatives Stadtprojekt begeistert“, heißt es in der Antragsbegründung. Wenn es gut läuft, könnte ähnliche Projekte in Zukunft etwa auch an der Kaserne realisiert werden, wo noch über Jahre Baustellen zu erwarten sind.

Dieses weitere künstlerische Projekt könnte ebenso in der sachbezogenen Projektarbeit an Schulen und Kitas zur Darstellung Emmericher Ortsteile oder Unternehmen aufgegriffen, pädagogisch begleitet und von Kindern und Jugendlichen ausgeführt werden können, meint die BGE.

Die BGE möchte 5000 Euro im Budget des Jugendcafés dafür vorhalten

Mit solchen Projekten wird Kunst vor Ort gemeinsam mit den Werten ehrenamtlichen Engagements spür- und erlebbar. Die Marke Emmerich wird nachhaltig und generationengerecht gestärkt und weiter nach vorne gebracht. Die Projektergebnisse können für das Stadtmarketing einen zusätzlichen Beitrag leisten. Die BGE verweist auf ein positives Beispiel aus Bocholt.

Für das Projekt seien vorsorglich im Budget des Emmericher Jugendcafés am Brink für das Jahr 2020 einmalig bis zu 5000 € für die Projektierung und künstlerische Begleitung einzuplanen. Die weiteren Projektkosten sollten möglichst durch ein Sponsoring vor Ort aufzubringen sein.