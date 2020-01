Emmerich: Beim Raiffeisenmarkt wurde erneut eingebrochen

Die Polizei berichtet von einem zweiten Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Emmerich binnen weniger Tage.

Emmerich. Nach einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt Emmerich vergangene Woche schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag erneut zu. Satte Beute.

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 23. Januar, auf Freitag brachen unbekannte Täter in den Raiffeisenmarkt an der Speelberger Straße in Emmerich ein und entwendeten einen Akkuschrauber. Nun wurde der Markt in der Nacht von Montag, 27. Januar, 18.30 Uhr, auf Dienstag, 28. Januar, 5 Uhr, erneut Ziel von Einbrechern, wie die Polizei berichtet.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Schiebetür Zugang zum Markt und entwendeten diverse Jacken, Gartengeräte sowie Tierfutter.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Emmerich unter 02822/7830 zu melden.