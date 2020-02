Emmerich: Bargeld und Spielkonsole aus einem Haus gestohlen

Emmerich. Unbekannte drangen in ein Haus an der Helene-Weber-Straße in Emmerich ein. Sie stahlen Bargeld und eine Spielkonsole. Hinweise an die Polizei.

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, 8. Februar, zwischen 16 und 19.30 Uhr Zugang zu einem frei stehenden Einfamilienhaus an der Helene-Weber-Straße in Emmerich. Hierzu hebelten die Täter eine Tür auf und betraten dann das Wohnhaus. Sie flüchteten mit entwendetem Bargeld und einer Spielkonsole des Typs Sony Playstation.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.